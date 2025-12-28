कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के RSS-बीजेपी की तारीफ करने पर BJP नेता नवनीत राणा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को यह बात थोड़ी देर से समझ में आई, लेकिन अब वह RSS और BJP को समझ गए. वे राष्ट्रभक्ति करते हैं और देश के प्रति ईमानदार हैं. जो भी देश के प्रति सच में ईमानदार है, चाहे वह कहीं भी हो, उसे एक दिन मिट्टी की खुशबू ज़रूर महसूस होगी. जो लोग मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, वे BJP और RSS हैं.

नवनीत राणा ने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बोला कि ईवीएम पर चिंता न दिखाते हुए ये दिखाइए कि कांग्रेस संगठन में आपके कारण कितनी तकलीफें हो रही हैं. मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह सही रास्ते पर हैं, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं."

Nagpur, Maharashtra: On Congress leader Digvijaya Singh praising an RSS photo, BJP leader Navneet Rana says, "Digvijay Singh has realized this a little late, but he has now understood the RSS and the BJP. He understands it because he practice nationalism and are honest toward the… pic.twitter.com/PwH8sPJ7rW — IANS (@ians_india) December 28, 2025

दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था?

दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि चित्र बेहद प्रभावशाली है. उन्होंने लिखा, "आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ-बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरण में बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना. ये संगठन की शक्ति है."

दिग्विजय सिंह ने पोस्ट पर दी सफाई

हालांकि पोस्ट के बाद हुए राजनीतिक विवाद पर दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी. उन्होंने खुद को आरएसएस और सरकार का विरोधी बताते हुए कहा कि मैंने पोस्ट में सिर्फ संगठन की तारीफ की. दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ''मैंने संगठन की तारीफ की है. मैं आरएसएस का और केंद्र सरकार की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा.''

उद्धव ठाकरे के बयान पर क्या बोलीं नवनीत राणा?

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा, "मैं आपको इतना बता सकती हूं कि गलत इरादे वाले लोग यह नहीं समझेंगे कि बीजेपी ने कभी किसी को खत्म करने की कोशिश नहीं की है. बीजेपी, बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद से, हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ आगे बढ़ी है. आज भी, हमारे देवेंद्र फडणवीस उन्हीं आशीर्वादों के तहत काम करते हैं, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे का मार्गदर्शन हमेशा हिंदुओं, भारत और देशभक्ति के लिए काम करना था. हालांकि, उद्धव ठाकरे ने अपनी मूल विचारधारा को छोड़कर आज पूरी तरह से अलग तरीके से काम कर रहे हैं."