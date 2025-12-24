महाराष्ट्र की बीजेपी नेता नवनीत राणा ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश को बचाने के लिए हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए. उन्होंने विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए यह तक कह दिया था कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे इसलिए करने चाहिए जिससे 'उनकी' साजिशों का सामना किया जा सके, जो यह सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा कर भारत को पाकिस्तान बना देंगे.

नवनीत राणा के इस बयान का पुरजोर विरोध हो रहा है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है. आम जनता भी नवनीत राणा की आलोचना कर रही है. नवनीत राणा ने दावा किया है कि उन्होंने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने किसी मौलाना को ऐसा कहते सुना था.

'19 बच्चे होने के बाद भी खुश नहीं था'- नवनीत राणा

नवनीत राणा का कहना है, "मैं यह बहुत साफ-साफ कह रही हूं, एक मौलाना है या कोई और... भगवान जाने कौन हैं, लेकिन वह खुलेआम कहता है कि उसकी चार पत्नियां और 19 बच्चे हैं. वह यह भी कहता है कि वह दुखी है क्योंकि उसे 35 बच्चे चाहिए थे. वह कहता है कि उसे 35 बच्चे न होने पर शर्म आती है."

'हम एक बच्चे में खुश क्यों हैं?'- नवनीत राणा

बीजेपी नेता ने आगे कहा, "मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहती हूं कि अगर वे ऐसा बोल सकते हैं, तो हम हिंदुओं को भी कम से कम तीन या चार बच्चे पैदा करने चाहिए. वे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं लेकिन ज्यादा बच्चे पैदा करके इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं. हम सिर्फ एक बच्चे से खुश क्यों हैं? हमें भी तीन या चार बच्चे पैदा करने चाहिए."

'उद्धव ठाकरे बेबसी का पर्याय'

नवनीत राणा ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की खबरों के बीच कहा, ‘‘उद्धव ठाकरे बेबसी का पर्याय बन गए हैं. नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए बाहर नहीं निकाला. अगर कोई उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ता भी है, तो उसका प्रदर्शन स्थानीय निकाय चुनाव से भी बदतर होगा.’’