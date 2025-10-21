कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत

Navi Mumbai Fire Accidents: दीपावली पर नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में आग लगने की कई दुखद घटनाएं हुईं. वाशी में एक इमारत में आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक बच्ची भी शामिल थी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 21 Oct 2025 10:06 AM (IST)
दीपावली के पर्व पर एक ओर दीयों और पटाखों के साथ धूमधाम से जश्न मनाया गया तो दूसरी ओर इन्हीं पटाखों की वजह से कई हादसे भी हुए. नवी मुंबई के कई हिस्सों में सोमवार (20 अक्टूबर) को आग लगने की अलग-अलग घटनाएं सामने आईं, जिनमें से कई जानलेवा भी साबित हुईं. एक हादसे में मां-बेटी की जान चली गई, तो एक में करीब 4 लोग आग में जिंदा जल गए.

पहला मामला वाशी के सेक्टर-14 में एमजी कॉम्प्लेक्स स्थित रहेजा रेजीडेंसी सोसाइटी का है. यहां आधी रात को अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. आग 10वीं, 11वीं और 12वीं मंजिल पर लगी थी. 

6 साल की मासूम और बुजुर्ग महिला समेत 4 की मौत

10वीं मंजिल पर स्थित एक घर में एक दादी की मौत हो गई, जबकि 12वीं मंजिल पर स्थित एक घर में एक मां-पिता और 6 साल की बेटी की जान चली गई. वाशी अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया है.

कामोठे में सिलेंडर ब्लास्ट, गई मां-बेटी की जान 

वहीं, दूसरा हादसा नवी मुंबई के कामोठे इलाके का है. यहां सोमवार (20 अक्टूबर) की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ. सेक्टर 36 स्थित आंबे श्रद्धा सहकारी सोसायटी की तीसरी मंज़िल पर स्थित फ्लैट में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि घर में रखे दो गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिससे आग ने भीषण रूप ले लिया.

इस हादसे में एक मां और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य किसी तरह बच गए. आग की लपटों ने चौथी मंज़िल के हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. सोसायटी के सभी रहिवासियों को एहतियातन इमारत से बाहर निकाल लिया गया.

अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिक जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है. फिलहाल, हादसे की विस्तृत जांच जारी है. 

मुंबई में आग की 32 कॉल्स

मुंबई में कल पूरे दिन 32 जगहों पर आग लगने की कॉल फायर ब्रिगेड की टीम को मिली हैं. इसके अलावा, सोमवार की सुबह कफ परेड में आग से 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी. 

पिंपरी चिंचवड़: आग में जल गए 60 नए स्कूटर

इसके अलावा, एक और बड़ा हादसा हुआ, जब ईवी बाइक शोरूम में आग लग गई और लगभग 50 से 60 दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए. पिंपरी चिंचवड़ शहर के वाकड स्थित एक ईवी बाइक शोरूम में मंगलवार (21 अक्टूबर) की सुबह करीब 5.00 बजे आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाई.

फायर ब्रिगेड का प्रारंभिक अनुमान है कि शोरूम में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी. गनीमत रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 21 Oct 2025 10:05 AM (IST)
FIRE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Diwali 2025
