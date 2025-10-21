हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठा आरक्षण पर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान- 'किसी समुदाय का हक नहीं मारेगी सरकार'

मराठा आरक्षण पर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान- 'किसी समुदाय का हक नहीं मारेगी सरकार'

Maratha Reservation Row: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मराठा आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है, मंत्री ने कहा सरकार पिछड़े समुदायों के कोटे को कम नहीं करेगी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 21 Oct 2025 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार (20 अक्टूबर 2025) को कुनबी जाति प्रमाण पत्र (जीआर) पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए दोहराया कि सरकार पिछड़े समुदायों के कोटे को कम नहीं करेगी.

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हैदराबाद गजेटियर के कार्यान्वयन के लिए दो सितंबर को जारी किया गया शासकीय आदेश (जीआर) केवल मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों पर लागू होता है, न कि पश्चिमी महाराष्ट्र पर. उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए उस क्षेत्र का मराठा-कुनबी समुदाय इससे लाभान्वित नहीं हो सकता. ओबीसी नेताओं को इस मुद्दे को गलत नहीं समझना चाहिए. किसी का हिस्सा किसी और को नहीं दिया जाएगा.’’

'कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति'

जीआर में मराठा समुदाय के सदस्यों को ओबीसी पृष्ठभूमि साबित करने और कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जिससे वे ओबीसी वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे. बावनकुले ने इस पर विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उक्त जीआर न्यायालय में विचाराधीन है.

47 अधिकारियों को मिला प्रमोशन

एक अन्य घटनाक्रम में बावनकुले ने राज्य के राजस्व विभाग के 47 अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी देकर उन्हें ‘दिवाली का उपहार’ दिया. बावनकुले के विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश के अनुसार, 23 अधिकारियों को अतिरिक्त कलेक्टर (चयन ग्रेड) के रूप में पदोन्नत किया गया है, जबकि 24 डिप्टी कलेक्टर को अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है.

उधर, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विवाद के बीच राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है.  19 अक्टूबर को देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हर वंचित व्यक्ति को विकास के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ओबीसी समुदाय के लिए प्रशिक्षण, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाओं पर जोर दिया.

पूर्व MLA का विवादित बयान- 'आत्महत्या क्यों करें किसान? विधायक को ही काट-मार दें', बढ़ा महाराष्ट्र का सियासी पारा

Published at : 21 Oct 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Bawankule MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता...', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को PM अल्बानीज के सामने किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
'मैं तुम्हें कतई पसंद नहीं करता', ट्रंप ने PC में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को किया बेइज्जत, जानें क्यों भड़के?
बिहार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बिहार चुनाव के लिए नामांकन पूरा, महागठबंधन के गहराया मतभेद, इन सीटों पर INDIA अलायंस के कई उम्मीदवार
बॉलीवुड
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
चीन के लिए बड़ा झटका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हुई डील; अब क्या करेंगे जिनपिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
ट्रेंडिंग
38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल
38 साल की सेवा के बाद स्कूल के चपरासी ने बजाई आखिरी घंटी, तो रो पड़ा पूरा स्कूल- वीडियो वायरल
शिक्षा
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
UPSC टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की सैलरी में लगेंगे उड़ान के पंख! जानें 8वें पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget