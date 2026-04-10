बक्सर: शादी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, नकली दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार

बक्सर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने नकली दुल्हन, उसके परिजन और फर्जी पुलिसकर्मी समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. बक्सर के एसपी शुभम आर्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली रमा देवी ने मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, कोरान सराय थाना क्षेत्र के कलावती देवी और उनके पति रमेश गोंड ने शादी कराने का झांसा देकर रमा देवी के देवर को बुलाया.

आरोप है कि 7 अप्रैल को उन्हें फरीदाबाद से बक्सर बुलाया गया. जहां उनके साथ धोखाधड़ी की गई. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने शादी कराने के नाम पर पहले 50 हजार रुपये और गहनों की मांग की. बाद में 40 हजार रुपये और कुछ जेवर पर सौदा तय हुआ. 8 अप्रैल को पीड़िता के देवर विनय और आरोपी दुल्हन नीतु की कोर्ट मैरिज कराई गई. इसके बाद शादी की रस्में पूरी करने के नाम पर सभी लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवा गंगा घाट पहुंचे. रस्म के दौरान दुल्हन को गहने भी दिए गए. लेकिन विदाई के समय एक बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और खुद को पुलिसकर्मी बताकर सभी को थाना चलने की धमकी देने लगे.

पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार

इस दौरान मौका पाकर दुल्हन और उसके साथ आए सभी लोग नगदी और गहने लेकर फरार हो गए. ठगी का एहसास होने पर लड़का पक्ष ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार लोगों में दुल्हन नीतु देवी, उसकी मां मीना देवी, पिता शिवबचन चौहान, बहन सुनैना देवी, नकली पुलिसकर्मी हैदर खां समेत कुल 9 लोग शामिल हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं.

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पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

पुलिस ने आरोपियों के पास से 38,500 रुपये नगद, एक ऑटो, एक जोड़ी कान की बाली, एक जोड़ी पायल और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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