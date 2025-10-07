हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maharashtra: नाशिक में इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर नाबालिग छात्र ने दी जान, लिखा- 'मेरे पास कोई सपने नहीं...'

Maharashtra: नाशिक में इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर नाबालिग छात्र ने दी जान, लिखा- 'मेरे पास कोई सपने नहीं...'

Student Suicide Case: नाशिक के एक 17 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि उसके जीवन में अब कोई लक्ष्य या सपने नहीं बचे हैं और फिर कॉलेज की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 07 Oct 2025 12:26 PM (IST)
नाशिक से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. शहर के एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 17 वर्षीय छात्र ने मंगलवार को चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावनात्मक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उसने अपनी जिंदगी से जुड़ी निराशा और अकेलेपन का जिक्र किया था.

इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया था पोस्ट

छात्र ने अपनी पोस्ट में लिखा था, “नमस्ते दोस्तों, आप मुझे आखिरी बार सुन रहे हैं. जीवन में मेरी रुचि खत्म हो गई है. मेरे जीवन में कोई लक्ष्य या सपने नहीं बचे हैं. मेरी वजह से कई लोगों को तकलीफ हुई है. मैं तीन साल पहले मरने वाला था, लेकिन अपनी प्रेमिका की वजह से मैं तीन साल और जी पाया. आप सभी जानते हैं, मैं स्कूल के दिनों से ही परेशानियों और निराशा में रहा हूँ. इसलिए, अब मैं भी ऐसा ही करने जा रहा हूँ. मेरे जीवन में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद. मेरे सभी परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों को 'प्यार'. तो, ज़िंदगी से अलविदा. सबके और माता-पिता के प्रयासों को बर्बाद करने के लिए बहुत-बहुत माफ़ी चाहता हूँ. आपने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं इसके लायक नहीं था...”

इस पोस्ट को पढ़ने के बाद उसके कई दोस्तों ने उसे कॉल और मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

कॉलेज परिसर में मचा हड़कंप

घटना नाशिक के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज की है. बताया जा रहा है कि छात्र ने कॉलेज की चौथी मंज़िल से कूदकर आत्महत्या की. यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

गंगापुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस घटना को लेकर आकस्मिक मृत्यु (AD) का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस छात्र के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

इस घटना के बाद छात्र के परिवार और दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है. कॉलेज में भी माहौल बेहद गमगीन है. साथ पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि वह पिछले कुछ समय से चुप-चुप रहता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह ऐसा कदम उठा लेगा.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 07 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Suicide Case MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
