महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बुधवार (24 दिसंबर) को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दिवंगत सक्षम टेटे की मां और उनकी पत्नी ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की. दोनों महिलाएं पिछले महीने हुई सक्षम की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग कर रही थीं. मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

सक्षम टेटे (20) की हत्या को लेकर पहले से ही मामला संवेदनशील बना हुआ है. मृतक की मां संगीता टेटे और उनकी पत्नी आंचल ममीदवार ने आरोप लगाया है कि इतवारा थाने के दो पुलिस कर्मियों ने आंचल के भाई को सक्षम की हत्या के लिए उकसाया था. उनका कहना है कि इसी वजह से वे लंबे समय से न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन कार्रवाई में देरी हो रही है.

बुधवार को दोनों महिलाएं अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं. यहां उन्होंने खुद को आग लगाने की कोशिश की. हालांकि, वहां तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता से उन्हें समय रहते रोक लिया गया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को शांत कराया और समझाइश दी. घटना के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई.

न्याय में देरी पर चेतावनी

पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद संगीता और आंचल ने साफ कहा कि अगर न्याय मिलने में और देरी होती रही, तो वे कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, जबकि पीड़ित परिवार को बार-बार दर-दर भटकना पड़ रहा है.

‘लाश से शादी’ को लेकर चर्चा

आंचल ममीदवार (21) इस महीने की शुरुआत में तब सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने सक्षम की लाश से ‘शादी’ करने का दावा किया था. इस घटना ने पूरे इलाके में भावनात्मक और सामाजिक बहस छेड़ दी थी.

पुलिस ने सक्षम की हत्या के मामले में आंचल के दो भाइयों हिमेश और साहिल और उनके पिता गजानन ममीदवार (45) को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हत्या के पीछे जातिगत मतभेद बड़ी वजह हो सकते हैं.

इन धाराओं में मामला है दर्ज

इस केस में भारतीय न्याय संहिता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. कुल 6 लोगों पर हत्या, गैरकानूनी सभा, दंगा और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जा रही है.