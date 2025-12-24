BMC चुनाव: गठबंधन की संभावना तलाश रही कांग्रेस, दो दलों के साथ हुई चर्चा, उद्धव गुट ने की अपील

कांग्रेस मुंबई स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के अपने इरादे पर अडिग है, लेकिन पार्टी ने गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के साथ विचार-विमर्श किया. हालांकि शिवसेना (यूबीटी) ने भी कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है.

समान विचारधारा वाली पार्टियों को लुभाने की कोशिश

सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कांग्रेस समान विचारधारा वाली पार्टियों को लुभाने की कोशिश कर रही है और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के साथ भी बातचीत होने की उम्मीद है. महा विकास आघाडी में कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं.

गठबंधन की संभावना तलाश रहे- कांग्रेस नेता

कांग्रेस के एक नेता ने बुधवार को कहा, 'हालांकि हमने (मुंबई में) नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है, लेकिन हम समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं.'

शिवसेना (यूबीटी) के नेता चंद्रकांत खैरे ने क्या कहा?

इस बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता चंद्रकांत खैरे ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे नीत पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच हुए गठबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इसका प्रभाव वित्तीय राजधानी के अलावा अन्य इलाकों में दिखेगा. इससे पहले दिन में, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीएमसी के 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए गठबंधन किया जिससे दोनों चचरे भाइयों से 20 साल का राजनीतिक विवाद समाप्त हो गया.

खैरे ने कहा, 'इस गठबंधन से हिंदुत्व और मराठी मानुष को भी मजबूती मिलेगी. ठाकरे परिवार के चचेरे भाइयों को एक साथ देखना मेरे जैसे लोगों का सपना था. आज यह सपना सच हो गया है.' वहीं, इस बीच प्रमुख दल अब तक सीट बंटवारे के समझौतों को अंतिम रूप नहीं दे सके है.

AIMIM ने उतारे 12 उम्मीदवार

वहीं, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने छत्रपति संभाजीनगर, जालना और नासिक महानगरपालिकाओं के चुनावों के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है. इन 12 उम्मीदवारों में से आठ छत्रपति संभाजीनगर से, तीन नासिक से और एक जालना से हैं. केवल एक उम्मीदवार गैर-मुस्लिम है. यह सूची एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया पर साझा की. महाराष्ट्र की विभिन्न नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होने हैं.