हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव: गठबंधन की संभावना तलाश रही कांग्रेस, दो दलों के साथ हुई चर्चा, उद्धव गुट ने की अपील

BMC चुनाव: गठबंधन की संभावना तलाश रही कांग्रेस, दो दलों के साथ हुई चर्चा, उद्धव गुट ने की अपील

BMC Election 2026: बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस ने गठबंधन के लिए प्रकाश आंबेडकर की पार्टी और सीपीएम के साथ चर्चा की. कांग्रेस मुंबई में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 24 Dec 2025 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस मुंबई स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के अपने इरादे पर अडिग है, लेकिन पार्टी ने गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के साथ विचार-विमर्श किया. हालांकि शिवसेना (यूबीटी) ने भी कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है.

समान विचारधारा वाली पार्टियों को लुभाने की कोशिश

सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कांग्रेस समान विचारधारा वाली पार्टियों को लुभाने की कोशिश कर रही है और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के साथ भी बातचीत होने की उम्मीद है. महा विकास आघाडी में कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं.

गठबंधन की संभावना तलाश रहे- कांग्रेस नेता

कांग्रेस के एक नेता ने बुधवार को कहा, 'हालांकि हमने (मुंबई में) नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है, लेकिन हम समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं.'

शिवसेना (यूबीटी) के नेता चंद्रकांत खैरे ने क्या कहा?

इस बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता चंद्रकांत खैरे ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे नीत पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच हुए गठबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इसका प्रभाव वित्तीय राजधानी के अलावा अन्य इलाकों में दिखेगा. इससे पहले दिन में, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने बीएमसी के 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए गठबंधन किया जिससे दोनों चचरे भाइयों से 20 साल का राजनीतिक विवाद समाप्त हो गया.

खैरे ने कहा, 'इस गठबंधन से हिंदुत्व और मराठी मानुष को भी मजबूती मिलेगी. ठाकरे परिवार के चचेरे भाइयों को एक साथ देखना मेरे जैसे लोगों का सपना था. आज यह सपना सच हो गया है.' वहीं, इस बीच प्रमुख दल अब तक सीट बंटवारे के समझौतों को अंतिम रूप नहीं दे सके है.

AIMIM ने उतारे 12 उम्मीदवार

वहीं, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने छत्रपति संभाजीनगर, जालना और नासिक महानगरपालिकाओं के चुनावों के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है. इन 12 उम्मीदवारों में से आठ छत्रपति संभाजीनगर से, तीन नासिक से और एक जालना से हैं. केवल एक उम्मीदवार गैर-मुस्लिम है. यह सूची एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया पर साझा की. महाराष्ट्र की विभिन्न नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होने हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 10:59 PM (IST)
Tags :
BMC Polls BMC Election CONGRESS BMC Election 2025 Mumbai Local Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement

वीडियोज

बाबरी वाले हुमायूं ने हिन्दू युवती की टिकट में खेल कर दिया !
अपराधी को जमानत, पीड़िता को घसीटा..ये कैसा न्याय? |
ठाकरे भाइयों का गठबंधन तय...एक-साथ मिलकर लड़ेंगे BMC?
नारा 'बेटी बचाओ'..काम 'दरिंदो कोबचाओ'? सिस्टम पर बड़ा सवाल!
BMC की 'मलाई'... साथ आए भाई!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
ओटीटी
Mohanlal Films On OTT: ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget