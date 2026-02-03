महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक ऐसी वीभत्स वारदात सामने आई है, जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. नांदेड़ के केरुर गांव में विराट 28 वर्षीय पांडुरंग रोंडमांगले 'विराट सलून' नाम से नाई की एक दुकान चलाता है. पांडुरंग का सपना था कि वह सरपंच का चुनाव लड़े. उसे इस जून 2026 के पंचायत चुनाव में यह मौका भी मिलने वाला था, लेकिन उसके सपनों के बीच महाराष्ट्र सरकार का एक नियम रोड़ा बन गया, जिसके लिए उसने ऐसा कदम उठा लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था.

दरअसल, जून में महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव होने हैं. इन चुनाव में पांडुरंग भी सरपंच पद का उम्मीदवार बनना चाहता था. उसे लगता था कि वह जीत सकता है, लेकिन महाराष्ट्र पंचायती राज कानून के तहत उन्हें ही उम्मीदवार बनने की अनुमति है, जिनके दो से अधिक बच्चे न हों.

जुड़वां बच्चियों में से एक को मारने का किया प्लान

पांडुरंग के परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो जुड़वा बेटियां थीं. ऐसे में वह चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता था. इसलिए उसने अपने दोस्त गणेश शिंदे की मदद से एक बच्ची से पीछा छुड़ाना चाहा. 6 साल की मासूम प्राची जुड़वां बच्चियों में से बड़ी थी.

दोस्त से चर्चा की तो दोनों ने पहले सोचा कि प्राची को किसी को गोद दे दिया जाए, लेकिन इससे उनका काम नहीं बन सकता था क्योंकि बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र 6 साल पहले जारी किया गया था. इसके बाद दोनों ने सोचा कि सही तरीका यही है कि बच्ची की जान ले ली जाए और इसे एक हादसा दिखा दिया जाए. पांडुरंग अपनी बच्ची प्राची को गांव से कुछ किलोमीटर दूर घुमाने के लिए तेलंगाना के निजामाबाद जिले ले गया.

बाइक से बच्ची को घुमाने ले गया, नहर में दिया धक्का

वह बच्ची को बाइक से निजामाबाद के निजामसागर नहर लेकर पहुंचा, जो खेतों से घिरा हुआ है. यहां पांडुरंग ने कथित तौर पर बच्ची को पानी में धकेल दिया और मौके से भाग गया. पास ही कुछ काम करने वाले लोगों ने नहर में कुछ गिरने की आवाज सुनी और भागकर नहर के पास गए, लेकिन तब तक बच्ची की जान जा चुकी थी. उसका शव नहर में तैर रहा था.

लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और शव बाहर निकाला गया. सोशल मीडिया, व्हॉट्सएप शेयर के बाद किसी ने महाराष्ट्र में प्राची को पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी. गांववालों ने तेलंगाना पुलिस को अलर्ट किया. पुलिस पहले से ही हत्या के एंगल से जांच कर रही थी. प्राची के घर तक पहुंचकर उसके पिता से पूछताछ की गई.

पहले पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, बाद में पकड़ा गया

पुलिस के सामने पहले तो पांडुरंग ने दावा किया कि उसकी बच्ची का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. बाद में उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और पुलिस को बता दिया कि उसी ने अपनी बच्ची को मारा है. आरोपी पिता पर हत्या और आपराधिक साजिश की धारा में मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा, मौजूदा प्रधान पर भी साजिश में शामिल होने के आरोप में कार्रवाई की गई है. उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है.