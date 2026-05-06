Mumbai News: हादसा, हत्या या आत्महत्या? मुंबई तरबूज कांड के 11 दिन बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी

मुंबई के पायधुनी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला अब भी रहस्य बना हुआ है. 25 अप्रैल 2026 की रात हुई इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था. पति-पत्नी और उनकी दो बेटियों की मौत कैसे हुई, इसका जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिला है. जांच एजेंसियां अब हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सकती है.

हत्या, आत्महत्या या फूड पॉइजनिंग?

मुंबई पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया गया है. अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जिससे यह साफ हो सके कि मामला आत्महत्या का है, हत्या का है या फिर किसी जहरीले खाने की वजह से मौत हुई.

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शुरुआती जांच में पता चला था कि परिवार ने बिरयानी और तरबूज खाया था. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर चारों की मौत हो गई.

पुलिस इस मामले में डिजिटल एंगल से भी जांच कर रही है. मृतक परिवार के मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत से पहले किसी तरह का डेटा डिलीट किया गया था या फोन को फॉर्मेट किया गया था. कॉल रिकॉर्ड, चैट और इंटरनेट एक्टिविटी भी खंगाली जा रही है.

फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी जांच

मृतकों के विसरा सैंपल मुंबई के कलिना फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं. अब सबकी नजर हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट पर टिकी है. इसी रिपोर्ट से यह साफ होगा कि मौत फूड पॉइजनिंग से हुई, तरबूज में कोई जहरीला पदार्थ था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी.

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घटना के बाद से इलाके में डर और चर्चा का माहौल बना हुआ है. लोग तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि बिना रिपोर्ट आए किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी.