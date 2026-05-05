हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र‘ऐसा चुनाव सिर्फ पाकिस्तान में देखा...’, असम और बंगाल में BJP की जीत पर संजय राउत का तंज

‘ऐसा चुनाव सिर्फ पाकिस्तान में देखा...’, असम और बंगाल में BJP की जीत पर संजय राउत का तंज

Sanjay Raut News: संजय राउत ने चुनाव नतीजों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की जीत नहीं, बल्कि मोदी-शाह की जीत है और पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं.

By : पंकज यादव | Updated at : 05 May 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये नतीजे लोकतंत्र की जीत नहीं हैं, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जीत हैं.

राउत ने आरोप लगाया कि जिस तरह पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में एसआईआर के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए, उससे लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला. उनके मुताबिक, यह पूरी चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

Maharashtra News: सलीम डोला की कस्टडी में क्राइम ब्रांच ने NDPS कोर्ट में दी अर्जी, ड्रग्स नेटवर्क पर बड़े खुलासों की उम्मीद

11 लाख वोटों के अंतर पर सवाल

उन्होंने कहा कि जीत और हार के बीच करीब 11 लाख वोटों का अंतर है. अगर लगभग 9 लाख वोट काट दिए जाएं, तो फिर इस जीत को सही कैसे माना जा सकता है? राउत ने इसे लोकतंत्र की जीत मानने से साफ इनकार किया.

राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक-एक महीने तक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में डेरा डालकर प्रचार किया. उनका मकसद सिर्फ ममता बनर्जी को हराना था, चाहे वह किसी भी तरीके से क्यों न हो.

‘पहले नतीजे तय, फिर चुनाव’

अपने बयान में राउत ने कहा, “मैंने इस तरह के चुनाव पाकिस्तान, रूस और अज़रबैजान में देखे हैं. इस तरह का चुनाव, चुनाव ही नहीं होता. पहले नतीजे तय कर लिए जाते हैं और उसके बाद चुनाव कराए जाते हैं.” उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

एंटी-इन्कम्बेंसी पर भी उठाए सवाल

राउत ने कहा कि केरल में लोग जागरूक हैं, वहां एंटी-इन्कम्बेंसी की बात होती है, लेकिन असम में ऐसा क्यों नहीं दिखता? उन्होंने सवाल किया कि अगर जनता सरकार से नाराज है, तो यह नाराजगी केंद्र या भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखती.

Latur News: लातूर में पेट्रोल-डीजल पर संकट! सप्लाई ठप, पंपों पर लंबी लाइनें, अलर्ट मोड में प्रशासन

उन्होंने आरोप लगाया कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहीं जनता के खिलाफ माहौल बनाया जाता है. राउत ने कहा कि अगर जनता सरकार से ऊब चुकी है, तो फिर सत्ताधारी दल से क्यों नहीं ऊबती? अपने बयान के अंत में राउत ने तंज कसते हुए कहा, “छोड़ दीजिए, चलिए चुनाव प्रचार करते हैं.”

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 05 May 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Bengal Assembly Elections BJP SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
‘ऐसा चुनाव सिर्फ पाकिस्तान में देखा...’, असम और बंगाल में BJP की जीत पर संजय राउत का तंज
‘ऐसा चुनाव सिर्फ पाकिस्तान में देखा...’, असम और बंगाल में BJP की जीत पर संजय राउत का तंज
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल में BJP की जीत के बाद उद्धव गुट बोला- मोदी-शाह के ‘पैटर्न’ ने सबकी बोलती बंद कर दी
पश्चिम बंगाल में BJP की जीत के बाद उद्धव गुट बोला- मोदी-शाह के ‘पैटर्न’ ने सबकी बोलती बंद कर दी
महाराष्ट्र
Maharashtra News: सलीम डोला की कस्टडी में क्राइम ब्रांच ने NDPS कोर्ट में दी अर्जी, ड्रग्स नेटवर्क पर बड़े खुलासों की उम्मीद
मुंबई: सलीम डोला की कस्टडी में क्राइम ब्रांच ने NDPS कोर्ट में दी अर्जी, ड्रग्स नेटवर्क पर बड़े खुलासों की उम्मीद
महाराष्ट्र
Latur News: लातूर में पेट्रोल-डीजल पर संकट! सप्लाई ठप, पंपों पर लंबी लाइनें, अलर्ट मोड में प्रशासन
लातूर में पेट्रोल-डीजल पर संकट! सप्लाई ठप, पंपों पर लंबी लाइनें, अलर्ट मोड में प्रशासन
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
पंजाब
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
क्रिकेट
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
इंडिया
Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे
Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे
ऑटो
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Embed widget