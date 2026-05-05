‘ऐसा चुनाव सिर्फ पाकिस्तान में देखा...’, असम और बंगाल में BJP की जीत पर संजय राउत का तंज

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये नतीजे लोकतंत्र की जीत नहीं हैं, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जीत हैं.

राउत ने आरोप लगाया कि जिस तरह पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में एसआईआर के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए, उससे लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला. उनके मुताबिक, यह पूरी चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

Maharashtra News: सलीम डोला की कस्टडी में क्राइम ब्रांच ने NDPS कोर्ट में दी अर्जी, ड्रग्स नेटवर्क पर बड़े खुलासों की उम्मीद

11 लाख वोटों के अंतर पर सवाल

उन्होंने कहा कि जीत और हार के बीच करीब 11 लाख वोटों का अंतर है. अगर लगभग 9 लाख वोट काट दिए जाएं, तो फिर इस जीत को सही कैसे माना जा सकता है? राउत ने इसे लोकतंत्र की जीत मानने से साफ इनकार किया.

राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक-एक महीने तक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में डेरा डालकर प्रचार किया. उनका मकसद सिर्फ ममता बनर्जी को हराना था, चाहे वह किसी भी तरीके से क्यों न हो.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the result of the Assembly elections, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "I believe this is not a victory for democracy. It is definitely a victory for PM Modi and Amit Shah. Just like in West Bengal and other states, the names of millions… pic.twitter.com/rHMfmGUfGg — ANI (@ANI) May 5, 2026

‘पहले नतीजे तय, फिर चुनाव’

अपने बयान में राउत ने कहा, “मैंने इस तरह के चुनाव पाकिस्तान, रूस और अज़रबैजान में देखे हैं. इस तरह का चुनाव, चुनाव ही नहीं होता. पहले नतीजे तय कर लिए जाते हैं और उसके बाद चुनाव कराए जाते हैं.” उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

एंटी-इन्कम्बेंसी पर भी उठाए सवाल

राउत ने कहा कि केरल में लोग जागरूक हैं, वहां एंटी-इन्कम्बेंसी की बात होती है, लेकिन असम में ऐसा क्यों नहीं दिखता? उन्होंने सवाल किया कि अगर जनता सरकार से नाराज है, तो यह नाराजगी केंद्र या भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखती.

Latur News: लातूर में पेट्रोल-डीजल पर संकट! सप्लाई ठप, पंपों पर लंबी लाइनें, अलर्ट मोड में प्रशासन

उन्होंने आरोप लगाया कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहीं जनता के खिलाफ माहौल बनाया जाता है. राउत ने कहा कि अगर जनता सरकार से ऊब चुकी है, तो फिर सत्ताधारी दल से क्यों नहीं ऊबती? अपने बयान के अंत में राउत ने तंज कसते हुए कहा, “छोड़ दीजिए, चलिए चुनाव प्रचार करते हैं.”