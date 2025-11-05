'मैं तुम्हारा नौकर नहीं', खाना लाने से मना करने पर दोस्तों ने ही टैक्सी ड्राइवर को मार डाला

मुंबई के साकीनाका इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर की उसके ही चार दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या की वजह जानकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह मामला दोस्ती जैसे भरोसेमंद रिश्ते पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है.

पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 फरार हैं. घटना 4 नवंबर तड़के उस समय हुई जब मृतक ने रोजाना की तरह खाना लाने से मना कर दिया. बस इतनी सी बात पर उसकी हत्या कर दी जाती है. सभी आरोपी और मृतक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं और मुंबई में साथ ही रहते थे.

दोस्ती में दरार से हत्या तक पहुंचा मामला

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 42 वर्षीय जावेद अहमद खान के रूप में हुई है, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था. वह साकीनाका के जरिमरी इलाके में अपने चार दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता था। सभी पांचों प्रतापगढ़ के रहने वाले और टैक्सी चलाने का काम करते थे. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय शहबाज खान के रूप में हुई है. पूछताछ में शहबाज ने बताया कि वे लोग रोजाना पास के होटल से खाना मंगाते थे और जो भी पहले घर पहुंचता, वही खाना लाता था. पिछले तीन दिनों से जावेद ही यह काम कर रहा था.

“मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं” कहने के बाद बिगड़ा झगड़ा

सोमवार देर रात करीब 1 बजे सभी दोस्त कमरे पर पहुंचे तो खाना लाने को लेकर बहस शुरू हो गई. जावेद ने गुस्से में कहा, “मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो रोज खाना लाऊं, कभी तुम भी जल्दी आओ.” इसी बात पर विवाद बढ़ गया. पुलिस के मुताबिक शहबाज और उसके साथियों ने गुस्से में लकड़ी का डंडा उठाकर जावेद के सिर पर वार किया और लात-घूंसों से उसकी पिटाई कर दी.

आरोपी फरार, पुलिस ने बनाई चार टीमें

झगड़े के दौरान जावेद बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा. शोर सुनकर पड़ोसी जमा हुए और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डीसीपी दत्ता नलावडे ने बताया कि पुलिस ने आरोपी शहबाज को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हैं. उन्हें पकड़ने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं और रेलवे टर्मिनस सहित संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस तकनीकी सहायता लेकर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.