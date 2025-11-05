हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव पर संकट! राजनीतिक दखल पर बॉम्बे HC सख्त, उम्मीदवारों की लिस्ट रोकी गई

Bombay HC News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी करने पर गुरुवार तक रोक लगा दी है. अदालत ने निर्वाचन अधिकारी से आपत्तियों पर तर्कपूर्ण आदेश देने को कहा है.

05 Nov 2025 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के आगामी चुनावों को लेकर अहम आदेश दिया है. 4 नवंबर को अदालत ने 12 नवंबर को प्रस्तावित चुनाव से पहले नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी करने पर 7 नवंबर तक अस्थायी रोक लगा दी है. 

न्यायमूर्ति रियाज छागला और फारहान दुबाश की खंडपीठ ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी पहले सदस्यों की आपत्तियों पर ‘विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेश’ पारित करें, उसके बाद ही अंतिम मतदाता सूची जारी की जा सकती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार (7 नवंबर) को तय की है.

अदालत का आदेश और उसका प्रभाव

हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक निर्वाचन अधिकारी वैध उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करेंगे. अदालत के अनुसार, चुनाव कार्यक्रम में क्रमवार घटनाओं की विस्तृत रूपरेखा दी गई है, इसलिए किसी एक तिथि में बदलाव से पूरे चुनाव कार्यक्रम पर असर पड़ेगा. कोर्ट इस प्रभाव पर भी अगली सुनवाई में विचार करेगी. बता दें कि MCA चुनाव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जानी थी, जबकि 5 से 7 नवंबर तक नाम वापस लेने की अवधि निर्धारित थी.

याचिकाकर्ताओं की दलील और कोर्ट की टिप्पणी

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने 20 अक्टूबर को आपत्तियां दायर की थीं, लेकिन 24 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी करने से पहले कोई स्पष्ट या तर्कपूर्ण आदेश नहीं दिया गया. इस पर कोर्ट ने माना कि निर्वाचन अधिकारी को उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और आपत्तियों पर ‘कारण सहित आदेश’ देना आवश्यक है. इसी वजह से अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रोक लगाई है.

उम्मीदवारों की सूची और राजनीतिक दखल

अब तक MCA अध्यक्ष पद के लिए आठ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. पीटीआई के अनुसार, इनमें पूर्व भारतीय महिला कप्तान डायना एडुल्जी और मौजूदा अध्यक्ष अजीत नाइक शामिल हैं. नाइक ने छह साल लगातार पद पर रहने के बावजूद नामांकन दाखिल किया है, जबकि उन पर ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ लागू हो सकता है.

नामांकन सूची में तीन राजनीतिक चेहरे भी हैं- बीजेपी के एमएलसी प्रसाद लाड, शिवसेना (उद्धव) के एमएलसी मिलिंद नारवेकर (पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी), और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड. इनके अलावा विहंग सरनाईक, सूरज समत और शाहलम शेख जैसे नाम भी सूची में शामिल हैं.

05 Nov 2025 08:26 AM (IST)
Bombay HC MAHARASHTRA NEWS
