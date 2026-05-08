मुंबई: स्कूल में खौफनाक वारादत, बीते एक साल से 6 वर्षीय मासूम का रेप कर रहा था चपरासी, गिरफ्तार
Mumbai Rape Case: मुंबई के स्कूल का चपरासी पिछले एक साल बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना रहा था. किसी तरह बच्ची ने अपने परिजनों को ये बात बताई जिसके बाद ही मामले का खुलासा हो सका.
- पुलिस ने आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी.
महाराष्ट्र के मुंबई से एक 6 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है. यहां स्कूल का चपरासी पिछले एक साल से बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना रहा था. किसी तरह बच्ची ने अपने परिजनों को ये बात बताई जिसके बाद ही मामले का खुलासा हो सका. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.
यह मामला मुंबई के गोवंडी इलाके में स्थित एक स्कूल का है. यहां के एक प्रतिष्ठित स्कूल का चपरासी 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करता था. 45 वर्षीय चपरासी पिछले एक साल से 6 साल की छात्रा के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था. वो छात्रा को डराता और धमकाता था और एक खाली कमरे में इस हरकत को अंजाम देता था.
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क्या है मामला और कैसे हुआ खुलासा?
छात्रा घर से तो स्कूल में पढ़ने जाती थी, लेकिन यह शख्स उसे अपने साथ मौका पाते ही एक खाली कमरे में ले जाता था. कमरे में ले जाकर वो छात्रा के साथ दुष्कर्म करता था. छात्रा इस घटना से डर के साये में जी रही थी. एक दिन पीड़ित छात्रा ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपने माता-पिता को बताई. माता-पिता को जब बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. इस मामले की गंभीरतो को देखते हुए माता-पिता ने तुरंत गोवंडी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है.
गोवंडी पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा व्यवहार करता था. बदलापुर की घटना के बाद गोवंडी में हुई इस वारदात ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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Source: IOCL