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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: स्कूल में खौफनाक वारादत, बीते एक साल से 6 वर्षीय मासूम का रेप कर रहा था चपरासी, गिरफ्तार

मुंबई: स्कूल में खौफनाक वारादत, बीते एक साल से 6 वर्षीय मासूम का रेप कर रहा था चपरासी, गिरफ्तार

Mumbai Rape Case: मुंबई के स्कूल का चपरासी पिछले एक साल बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना रहा था. किसी तरह बच्ची ने अपने परिजनों को ये बात बताई जिसके बाद ही मामले का खुलासा हो सका.

By : सूरज ओझा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 08 May 2026 02:06 PM (IST)
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  • पुलिस ने आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी.

महाराष्ट्र के मुंबई से एक 6 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है. यहां स्कूल का चपरासी पिछले एक साल से बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना रहा था. किसी तरह बच्ची ने अपने परिजनों को ये बात बताई जिसके बाद ही मामले का खुलासा हो सका. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. 

यह मामला मुंबई के गोवंडी इलाके में स्थित एक स्कूल का है. यहां के एक प्रतिष्ठित स्कूल का चपरासी 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करता था. 45 वर्षीय चपरासी पिछले एक साल से 6 साल की छात्रा के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था. वो छात्रा को डराता और धमकाता था और एक खाली कमरे में इस हरकत को अंजाम देता था. 

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क्या है मामला और कैसे हुआ खुलासा?

छात्रा घर से तो स्कूल में पढ़ने जाती थी, लेकिन यह शख्स उसे अपने साथ मौका पाते ही एक खाली कमरे में ले जाता था. कमरे में ले जाकर वो छात्रा के साथ दुष्कर्म करता था. छात्रा इस घटना से डर के साये में जी रही थी. एक दिन पीड़ित छात्रा ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपने माता-पिता को बताई. माता-पिता को जब बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. इस मामले की गंभीरतो को देखते हुए माता-पिता ने तुरंत गोवंडी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है.

गोवंडी पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा व्यवहार करता था.  बदलापुर की घटना के बाद गोवंडी में हुई इस वारदात ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 08 May 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Rape MUMBAI MAHARASHTRA NEWS
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