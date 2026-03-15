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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: रोड रेज की घटना में युवक की हत्या, टैक्सी ड्राइवर समेत दो आरोपी गिरफ्तार

Mumbai News: रोड रेज की घटना में युवक की हत्या, टैक्सी ड्राइवर समेत दो आरोपी गिरफ्तार

Mumbai News In Hindi: मुंबई के मलाड में रोड रेज के दौरान 25 वर्षीय शारिक अंसारी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 15 Mar 2026 07:10 AM (IST)
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मुंबई के मलाड इलाके में रोड रेज की एक घटना सामने आई, जहां कथित तौर पर 25 वर्षीय एक युवक की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतक बाइक चला रहा था तभी उसके पीछे चल रही एक टैक्सी वाले से उसकी कथित तौर पर कहा-सुनी हो गई. कहा-सुनी के दौरान टैक्सी ड्राइवर ने गुस्से में आकर कथित तौर पर एक तेज धारदार चीज से युवक पर हमला कर दिया.

मृतक युवक की पहचान शारिक अंसारी के रूप में हुई है, जो मलाड पश्चिम में एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में काम करता था. वहीं आरोपी टैक्सी ड्राइवर की पहचान सत्येंद्र गुप्ता (28) के रूप में हुई है. मुंबई के बांगुर नगर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सत्येंद्र गुप्ता और सुनील पाल दोनों को बांगुर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

मलाड पश्चिम की है यह वारदात

बता दें कि यह घटना 14 मार्च की सुबह करीब 11:30 बजे मलाड पश्चिम में इनऑर्बिट मॉल के पास ओशिवारा मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई. अंसारी अपनी बाइक चला रहा था, जबकि टैक्सी उसके पीछे थी. दोनों मालवानी से लिंक रोड होते हुए अंधेरी की ओर जा रहे थे.

पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी के बीच मिठ चौकी जंक्शन के पास गाड़ी चलाने को लेकर कहासुनी हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां रोक दीं. टैक्सी ड्राइवर नीचे उतरा और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई.

अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हाथापाई के दौरान टैक्सी ड्राइवर ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी से एक धारदार चीज निकाली और अंसारी पर वार कर दिया. हथियार अंसारी की छाती और गर्दन के पिछले हिस्से में जा लगा. अंसारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने गुप्ता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Mar 2026 07:10 AM (IST)
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