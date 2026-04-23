हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: सेक्सटॉर्शन और उगाही मामले में एक क्रिकेटर समेत 3 गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा एक्शन

मुंबई: सेक्सटॉर्शन और उगाही मामले में एक क्रिकेटर समेत 3 गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा एक्शन

Mumbai News In Hindi: मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन और उगाही मामले में जम्मू-कश्मीर टी-20 लीग से जुड़ी एक महिला क्रिकेटर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 23 Apr 2026 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेक्सटॉर्शन और उगाही मामले में जम्मू-कश्मीर टी-20 लीग से जुड़ी एक महिला क्रिकेटर और उसके भाई को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को नई दिल्ली के एक होटल से पकड़ा गया, जबकि उनके सहयोगी उद्दीन इम्तियाज वानी (22) को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरखंदा खान (30) और उसके भाई बाजिल खान (27) के रूप में हुई है.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, शिकायतकर्ता कोलाबा का रहने वाला 28 वर्षीय व्यवसायी है. वर्ष 2024 में पश्चिमी उपनगर में रहने के दौरान उसकी मुलाकात फरखंदा खान से हुई थी. मोबाइल चैट के जरिए दोनों के बीच परिचय बढ़ा, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उससे अश्लील बातचीत शुरू की. बाद में फरखंदा ने उसे अपने सहयोगी उद्दीन इम्तियाज वानी और भाई बाजिल खान से भी मिलवाया.

बारामती उपचुनाव में मतदान के बीच सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ का बड़ा बयान, 'हमें उम्मीद है कि...'

ब्लैकमेल कर 23.61 लाख रुपये करवाए ट्रांसफर

पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2024 में फरखंदा ने आर्थिक जरूरत का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता से पैसे मांगे. मना करने पर उसने निजी चैट सार्वजनिक करने की धमकी दी. दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने 30 अप्रैल 2024 से 13 जनवरी 2026 के बीच 32 बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 23.61 लाख रुपये फरखंदा के खाते में ट्रांसफर किए.

जनवरी 2026 में आरोपियों 40 लाख रुपये कराए ट्रांसफर

जांच में सामने आया कि इस रकम का बड़ा हिस्सा उद्दीन इम्तियाज वानी के खाते में ट्रांसफर किया गया. वहीं कुछ रकम फरखंदा के पिता अब्दुल अजीज खान के बैंक खाते में भी भेजी गई. इसके अलावा वानी और बाजिल खान ने भी शिकायतकर्ता को उसकी चैट के स्क्रीनशॉट होने का दावा करते हुए धमकाया और जेल भेजने की चेतावनी दी. इन धमकियों के चलते जनवरी 2026 में शिकायतकर्ता ने आरोपियों को अतिरिक्त 40 लाख रुपये और ट्रांसफर किए.

जांच में यह भी पता चला कि इस मामले में पहली ट्रांजैक्शन अप्रैल 2024 में 20,000 रुपये की थी. फरखंदा खान दिल्ली एनसीआर के अंकुर विहार इलाके की निवासी है, जबकि उद्दीन वानी जम्मू-कश्मीर के खलापुर और बाजिल खान नूरखाव गांव के रहने वाले हैं.

पुलिस कर रही मामले में आगे की जांच

शिकायत के आधार पर वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2), 308(6), 351(2), 351(3) और आईटी एक्ट की धारा 61(2) व 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

बारामती उपचुनाव में मतदान के बीच सुनेत्रा पवार हुईं भावुक, कहा- 'पहली बार अजित दादा के बिना...'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Baramati By Election 2026: बारामती उपचुनाव में वोटिंग का बदला ट्रेंड, राहुरी विधानसभा में भी बदले हालात, पढ़ें लेटेस्ट आंकड़े
बारामती उपचुनाव में वोटिंग का बदला ट्रेंड, राहुरी विधानसभा में भी बदले हालात, पढ़ें लेटेस्ट आंकड़े
महाराष्ट्र
SIT जांच में अशोक खरात मामले में चौंकाने वाले खुलासे, रडार पर डॉक्टर्स और सोनोग्राफी सेंटर्स
SIT जांच में अशोक खरात मामले में चौंकाने वाले खुलासे, रडार पर डॉक्टर्स और सोनोग्राफी सेंटर्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक
महाराष्ट्र: ठाणे में नगर निगम के पुराने दफ्तर में भीषण आग, सभी रिकॉर्ड जलकर खाक
महाराष्ट्र
मुंबई: सेक्सटॉर्शन और उगाही मामले में एक क्रिकेटर समेत 3 गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा एक्शन
मुंबई: सेक्सटॉर्शन और उगाही मामले में एक क्रिकेटर समेत 3 गिरफ्तार, पुलिस का बड़ा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Murshidabad Violence | West Bengal Phase 1 Voting के बीच TMC का सुतली बम से हमला | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
विश्व
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
क्रिकेट
IPL Points Table: जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अंक तालिका में लगाई लम्बी छलांग, 5वीं हार के बाद LSG की मुश्किल बढ़ी
जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अंक तालिका में लगाई लम्बी छलांग, 5वीं हार के बाद LSG की मुश्किल बढ़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
एग्रीकल्चर
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget