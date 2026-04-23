Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दोनों सीटों पर आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी.

महाराष्ट्र के बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज गुरुवार (23 अप्रैल) की सुबह से मतदान जारी है और यह शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं. राहुरी उपचुनाव पिछले साल बीजेपी विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के कारण हो रहा है. वहीं, बारामती उपचुनाव दिग्गज नेता अजीत पवार की इस साल की शुरुआत में एक विमान दुर्घटना में निधन के कारण हो रहा है. इन दोनों ही सीटों में बारामती की सीट पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इस सीट से दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में हैं.

इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता पार्थ पवार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि लोग घरों से निकलकर अधिक से अधिक मतदान करेंगे." इसके बाद उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर वोट डाला. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला. आप वीडियों में देख सकते हैं कैसे पार्थ पवार वोट डालने के बाद मतदान चिन्ह दिखाया.

Baramati, Maharashtra: Late NCP leader Ajit Pawar’s son Parth Pawar casts his vote in the by-election pic.twitter.com/sy1H7j2tAU — IANS (@ians_india) April 23, 2026

लोगों से वोट करने की अपील

इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की प्रमुख और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती की जनता को अधिक संख्या में वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने का अुनरोध किया था. उन्होंने कहा था कि बारामती की जनता पिछले 60 साल से पवार परिवार के साथ रही है, हमें सपोर्ट किया है. यह चुनाव अजित दादा के बिना हो रहा है, इसलिए यह चुनाव बारामती के लोग अपना वोट दादा के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहते हैं.

गौर हो कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र से कुल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां 3.84 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं. सभी को उम्मीद है कि सुनेत्रा पवार को जीत मिलेगी क्योंकि उनके पति और दिग्गज नेता अजीत पवार की इस साल की शुरुआत में एक विमान दुर्घटना में निधन के बाद सहानुभूति की लहर देखने को मिल सकती है. बारामती उपचुनाव के लिए कुल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां 3.84 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं.