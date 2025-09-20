मुंबई: 16 साल की छात्रा से की दरिंदगी, रेप का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

मुंबई के दिंडोशी पुलिस स्टेशन में 16 वर्षीया नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है, दिंडोशी पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 65(1),88 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

दिंडोशी पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़ित महिला एक ही इलाके के रहने वाले है,पीड़ित लड़की 11 वीं की छात्रा है और खाली समय में वह इमिटेशन ज्वेलरी का काम करने के लिए बगल में जाती थी, जहां पर 19 वर्षीय युवक भी वहीं काम करता था, आरोपी ने एक दिन अकेले का फायदा उठाया और रेप किया, गर्भवती होने के बाद रेप का खुलासा हुआ.

A 16-year-old Class 11 student was raped in Dindoshi, Mumbai, leading to the arrest of a 19-year-old coworker, Yadav, under BNS Sections 65(1), 88, and POCSO Act. The victim, who worked part-time in imitation jewelry, was assaulted when alone. The crime was revealed after she… pic.twitter.com/c69krxlVNo — IANS (@ians_india) September 20, 2025

दिंडोशी पुलिस स्टेशन में कराया मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार जब छात्रा का मासिक धर्म रुका तब परिवार को इसकी जानकारी लगी फिर परिवार की तरफ से दिंडोशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया. परिवार की शिकायत के बाद डिंडोशी पुलिस ने तुरंत मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया है,आरोपी यादव फिलहाल 2 दिन की पुलिस कस्टडी में है और आगे की जांच जारी है.