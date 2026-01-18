इस साल देश के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उत्तराभारतीय और खास तौर पर बिहार के मिथिला की खास चर्चा हुई. क्योंकि मुंबई की पॉलिटिक्स में बिहार के मधुबनी जिले के एक ही तालुका, झंझारपुर से छह लोगों ने अपनी ताकत साबित की और मुंबई में नॉर्थ इंडियन वोटर्स के असर को बताया है.

खास तौर पर BJP उम्मीदवार शिवकुमार झा ने वार्ड नंबर 23 (कांदिवली ईस्ट) से भारी जीत के साथ लगातार तीसरी बार मुंबई नगर निगम चुनाव जीता है. उत्तर भारतीय समुदाय के एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में उनकी पहचान और मजबूत हुई है. मूल रूप से आंधराठाढ़ी ब्लॉक के गंगद्वार गांव के रहने वाले शिवकुमार झा की लगातार तीसरी जीत की चर्चा हो रही है.

विनोद मिश्रा में ने बड़े अंतर से दर्ज की जीत

झंझारपुर के महिनाथपुर के रहने वाले विनोद मिश्रा BJP (वार्ड 43, मलाड) से बड़े अंतर से जीते. आंधराठाढ़ी के राजेश झा ने गोरेगांव (वार्ड नंबर 163) से शिवसेना (शिंदे ग्रुप) की तरफ से जीत हासिल की. लखनूर के संतोष कुमार मंडल और उमेश राय ने BJP से कांदिवली के वार्ड नंबर 160 और वार्ड नंबर 161 में जीत हासिल की. जबकि झंझारपुर के धीरेंद्र मिश्रा ने कुर्ला-चांदीवली (वार्ड नंबर 174) में कांटे की टक्कर के बाद जीत हासिल की.

कांदिवली, मलाड, गोरेगांव और कुर्ला में नॉर्थ इंडियन वोटर अहम रहे. शिवकुमार झा की हैट्रिक और दूसरे मिथिलांचल कैंडिडेट की परफॉर्मेंस से पता चलता है कि मुंबई के डेवलपमेंट में मिथिलांचल की हिस्सेदारी और असर दोनों बढ़ रहे हैं.

शिवकुमार झा ने पांच हजार वोट से दर्ज की जीत

शिवकुमार झा ने 5,000 से ज्यादा वोटों से जबरदस्त जीत हासिल की है. शिवकुमार झा ने कांदिवली ईस्ट के वार्ड 23 से अपने विरोधी को करीब 5,400 वोटों के मार्जिन से हराया. 2017 में, वे 2,600 वोटों से जीते थे. इस बार, वे दोगुने वोटों से जीते है.

