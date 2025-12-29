हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनए साल पर पूरी रात चलेगी मुंबई मेट्रो, 1 जनवरी की सुबह 5:55 बजे तक मिलेगी सेवा

नए साल पर पूरी रात चलेगी मुंबई मेट्रो, 1 जनवरी की सुबह 5:55 बजे तक मिलेगी सेवा

Mumbai Metro News: नए साल को लेकर एमएमआरसी की पहल उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो ट्रैफिक, पार्किंग या देर रात सुरक्षित सफर को लेकर चिंता करते हैं.

By : IANS एजेंसी | Edited By: अजीत | Updated at : 29 Dec 2025 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एमएमआरसी) ने घोषणा की है कि मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) नए साल पर पूरी रात चलेगी. यानी न्यू ईयर पर बाहर घूमने, पार्टी करने या दोस्तों-रिश्तेदारों से मिलने वालों को अब जल्दी घर लौटने की टेंशन नहीं होगी.एमएमआरसी के मुताबिक, 31 दिसंबर की रात 10:30 बजे के बाद से यह खास नाइट सर्विस शुरू होगी और 1 जनवरी 2026 की सुबह 5:55 बजे तक लगातार चलती रहेगी. 

इसके बाद सुबह 5:55 बजे से मेट्रो की नियमित सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी. यह व्यवस्था खास तौर पर नए साल के मौके पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है. हर साल 31 दिसंबर की रात मुंबई में जश्न का माहौल रहता है. लोग देर रात तक बाहर रहते हैं, अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं और सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना बहुत जरूरी हो जाता है. 

पूरी रात मेट्रो चलने से सफर होगा आसान

एमएमआरसी की यह पहल उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो ट्रैफिक, पार्किंग या देर रात सुरक्षित सफर को लेकर चिंता करते हैं. एक्वा लाइन मुंबई की एक अहम मेट्रो लाइन है, जो शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ती है. पूरी रात मेट्रो चलने से न सिर्फ जश्न मनाने वालों को फायदा होगा, बल्कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग, होटल स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी आसानी से यात्रा कर सकेंगे.

एमएमआरसी ने यात्रियों से क्या अपील की?

एमएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और मेट्रो सेवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करें. साथ ही, यात्रियों से यह भी कहा गया है कि वे स्टेशन पर नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें.नए साल की शुरुआत को और भी खास और आसान बनाने के लिए एमएमआरसी का यह कदम काफी सराहनीय है.

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 09:02 PM (IST)
Tags :
Mumbai Metro New Year Eve MUMBAI NEWS New Year 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
Advertisement

वीडियोज

Shahabuddin Razvi on New Year Celebration: बरेली के मौलाना का नए साल पर फतवा..जश्न ना मनाने की नसीहत
Khabar Gawah Hai: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, एंजेल को कब मिलेगा इंसाफ? | Tripura Angel Chakma death
2025 के सबसे पॉपुलर Web Series: The Bads of Bollywood, Dupahiya, Black Warrant
2025 में जन्मे bollywood के नन्हे चमकते सितारे: Katrina-Vicky, Kiara-Sidharth, Parineeti-Raghav, Bharti-Haarsh
Mannat:🤷‍♀️करीब आकर भी रहे गए दूर, Mannat-Vikrant की अधूरी कहानी पर Suspense बरकरार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
ओटीटी
Top Films On OTT: ओटीटी पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा, देखें टॉप 5 की लिस्ट
OTT पर कायम 'थामा' की दहशत, 'रात अकेली है' ने 'द गर्लफ्रेंड' को पछाड़ा
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
जनरल नॉलेज
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
मैच शुरू होने से पहले क्या कप्तान को ही होता है टॉस उछालने का राइट, जानें इसको लेकर क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
Video: जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
जंग की तैयारी कर रहे थे सैनिक, बंदर ने पीछे से लॉन्च कर दी मिसाइल, वीडियो हो रहा वायरल
शिक्षा
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
CUET की तैयारी कैसे करें? सही प्लानिंग से खुलेंगे टॉप यूनिवर्सिटी के दरवाजे; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget