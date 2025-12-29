नए साल पर पूरी रात चलेगी मुंबई मेट्रो, 1 जनवरी की सुबह 5:55 बजे तक मिलेगी सेवा

मुंबई में नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एमएमआरसी) ने घोषणा की है कि मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) नए साल पर पूरी रात चलेगी. यानी न्यू ईयर पर बाहर घूमने, पार्टी करने या दोस्तों-रिश्तेदारों से मिलने वालों को अब जल्दी घर लौटने की टेंशन नहीं होगी.एमएमआरसी के मुताबिक, 31 दिसंबर की रात 10:30 बजे के बाद से यह खास नाइट सर्विस शुरू होगी और 1 जनवरी 2026 की सुबह 5:55 बजे तक लगातार चलती रहेगी.

इसके बाद सुबह 5:55 बजे से मेट्रो की नियमित सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी. यह व्यवस्था खास तौर पर नए साल के मौके पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है. हर साल 31 दिसंबर की रात मुंबई में जश्न का माहौल रहता है. लोग देर रात तक बाहर रहते हैं, अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं और सड़कों पर भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना बहुत जरूरी हो जाता है.

पूरी रात मेट्रो चलने से सफर होगा आसान

एमएमआरसी की यह पहल उन सभी लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो ट्रैफिक, पार्किंग या देर रात सुरक्षित सफर को लेकर चिंता करते हैं. एक्वा लाइन मुंबई की एक अहम मेट्रो लाइन है, जो शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ती है. पूरी रात मेट्रो चलने से न सिर्फ जश्न मनाने वालों को फायदा होगा, बल्कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग, होटल स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी आसानी से यात्रा कर सकेंगे.

एमएमआरसी ने यात्रियों से क्या अपील की?

एमएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और मेट्रो सेवाओं का सही तरीके से इस्तेमाल करें. साथ ही, यात्रियों से यह भी कहा गया है कि वे स्टेशन पर नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें.नए साल की शुरुआत को और भी खास और आसान बनाने के लिए एमएमआरसी का यह कदम काफी सराहनीय है.