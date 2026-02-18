हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजलवायु परिवर्तन से निपटने की राह पर महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस सरकार की ठोस पहल

जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह पर महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस सरकार की ठोस पहल

Mumbai Climate Week: जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के नेतृत्व के लिए महाराष्ट्र पूरी तरह तैयार है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा. उद्घाटन समारोह में प्रल्हाद जोशी और पंकजा मुंडे भी उपस्थित थे.

By : वैभव परब | Edited By: जतिन राय | Updated at : 18 Feb 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

बढ़ती जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मुंबई क्लायमेट वीक इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के नेतृत्व के लिए महाराष्ट्र पूरी तरह तैयार है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जलवायु कार्रवाई केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धा की कुंजी भी है.

उद्घाटन समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, राज्य की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे, प्रोजेक्ट मुंबई के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी, पर्यावरण विभाग की सचिव जयश्री भोज, मुंबई की महापौर रितू तावडे, एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

जलवायु परिवर्तन: प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई जैसे तटीय महानगर को जलवायु परिवर्तन का गंभीर प्रभाव झेलना पड़ रहा है. अतिवृष्टि से यातायात व्यवस्था बाधित होती है, घर जलमग्न होते हैं, व्यवसाय ठप पड़ते हैं और आजीविका प्रभावित होती है. हीट वेव का असर निर्माण मजदूरों, फेरीवालों और किसानों पर पड़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में बेमौसम बारिश से फसलें नष्ट हो रही हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के संतुलन का मार्ग अपनाया है. देश ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है और 2030 तक हरित ऊर्जा का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है. महाराष्ट्र स्वच्छ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैव ईंधन और टिकाऊ आधारभूत संरचना पर जोर दे रहा है.

जलवायु कार्रवाई: निवेश और रोजगार का अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र जलवायु कार्रवाई को केवल नियमों के पालन के रूप में नहीं, बल्कि निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन के अवसर के रूप में देखता है. वैश्विक पूंजी टिकाऊ बाजारों की ओर बढ़ रही है. जो राज्य तेजी से बदलाव स्वीकार करेंगे, वही पूंजी और कौशल आकर्षित करेंगे.

औद्योगिक क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने, शहरों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन, सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने, बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करने और डेटा आधारित पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने पर काम जारी है.ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-संवेदनशील कृषि, कुशल जल प्रबंधन और तकनीक आधारित ग्रामीण मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है.

जलवायु वित्त और वैश्विक सहयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक निवेश केवल सार्वजनिक निधि से संभव नहीं है. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र को सहयोग करना होगा. मिश्रित वित्त, जोखिम-साझेदारी और नवाचार के लिए पूंजी आवश्यक है. मुंबई वैश्विक जलवायु वित्त का प्रभावी केंद्र बन सकती है. उन्होंने जलवायु न्याय की अवधारणा पर भी बल दिया और कहा कि विकासशील देशों को विकास और पर्यावरण के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

पीएम कुसुम योजना में महाराष्ट्र की प्रभावी प्रगति – प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने घोषणा की कि पीएम कुसुम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण महाराष्ट्र को अतिरिक्त एक लाख सोलर पंप दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत तेज आर्थिक विकास के साथ उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रहा है.पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर योजनाओं के माध्यम से किसान और नागरिक स्वयं बिजली उत्पादन कर लागत में बचत कर रहे हैं. ऊर्जा भंडारण, ग्रिड स्थिरता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मांग-आपूर्ति प्रबंधन पर भी काम जारी है. हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मानदंड स्थापित किए हैं.

युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण – पंकजा मुंडे

मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि जलवायु कार्रवाई के लिए शासन, शहरी संस्थाओं और नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है, जिसमें युवाओं की भूमिका विशेष महत्व रखती है. सामुदायिक जागरूकता, जलवायु साक्षरता और युवा पहल के माध्यम से सतत महाराष्ट्र के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है.उन्होंने कहा कि “पूरा विश्व एक परिवार है” की भावना जलवायु कार्रवाई को सामूहिक जिम्मेदारी बनाती है. बढ़ता शहरी तापमान, अतिवृष्टि, बाढ़, तटीय दबाव और वायु गुणवत्ता की समस्या गंभीर हैं. यह मंच केवल चर्चा का नहीं, बल्कि ठोस कार्यान्वयन और वित्तीय व्यवस्था का मंच बने, यही अपेक्षा है.

विशेष डाक टिकट और समझौता ज्ञापन

इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष डाक टिकट और जलवायु परिवर्तन विषयक रिपोर्ट का विमोचन मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय मंत्री जोशी के हाथों हुआ.

साथ ही, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बीच मुंबई के जलवायु अनुकूल आराखड़े तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इसके अतिरिक्त, एमएमआरडीए और C40 सिटीज क्लायमेट लीडरशिप ग्रुप के बीच भी शहरी जलवायु समाधान मजबूत करने के लिए समझौता हुआ.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 18 Feb 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS Mumbai Climate Week
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह पर महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस सरकार की ठोस पहल
जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह पर महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस सरकार की ठोस पहल
महाराष्ट्र
हॉस्टल में विवाद के बाद 21 साल के छात्र की हत्या, चाकू से गौदा, पुलिस ने 4 को किया अरेस्ट
हॉस्टल में विवाद के बाद 21 साल के छात्र की हत्या, चाकू से गौदा, पुलिस ने 4 को किया अरेस्ट
महाराष्ट्र
पहले मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर बदमाशों ने 21 साल की लड़की को किया किडनैप, 4 दिन बाद होनी थी शादी
पहले मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर बदमाशों ने 21 साल की लड़की को किया किडनैप, 4 दिन बाद होनी थी शादी
महाराष्ट्र
Maharashtra: फुल फ्यूल, ब्लैक बॉक्स और तेल की टंकी फुल! बारामती प्लेन हादसे पर रोहित पवार के बड़े सवाल
फुल फ्यूल, ब्लैक बॉक्स और तेल की टंकी फुल! बारामती प्लेन हादसे पर रोहित पवार के बड़े सवाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
चाइनीज रोबोट लाकर कटवा दी भारत की नाक, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- एक्सपो खाली करो
बिहार
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
प्रशांत किशोर का VIDEO वायरल, 'जितने लोग हमारे साथ फोटो खींचते हैं उतना वोट भी नहीं मिला'
इंडिया
'राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जुड़े...', किरेन रिजिजू ने एपस्टीन का नाम लेकर दी उन्हें कार्रवाई की चेतावनी
'राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जुड़े', किरेन रिजिजू ने एपस्टीन का नाम लेकर दी उन्हें कार्रवाई की चेतावनी
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget