महाराष्ट्र में युवाओं को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ने के मकसद से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. ‘युवाशक्ति जागर मोर्चा’ नाम से इस राज्यव्यापी दौरे का शुभारंभ मुंबई में हुआ, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कार्यक्रम को शुरुआत मिली. इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा, पार्टी कार्यकर्ता और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना है. उन्होंने बताया कि आज का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले, तो वह देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

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उन्होंने यह भी कहा कि इस यात्रा के जरिए सरकार द्वारा युवाओं के लिए किए गए काम और योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इनसे जुड़ सकें.

पहली बार इस तरह का राज्यव्यापी अभियान

बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक ने इसे अपने तरह का पहला बड़ा प्रयास बताया. उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं को जागरूक करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने का अभियान है.

महाडिक ने यह भी कहा कि प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण युवा सोच और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे संगठन को नई दिशा मिल रही है.

मोदी विजन के तहत युवाओं को जोड़ने पर जोर

नेताओं ने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी के विज़न का जिक्र करते हुए कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को संगठित करना बेहद जरूरी है. इस यात्रा के जरिए युवाओं को विकास, नवाचार और राष्ट्रहित जैसे विषयों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

पूरे महाराष्ट्र में पहुंचेगी यात्रा

‘जागर युवाशक्ति का, सशक्त राष्ट्रनिर्माण का’ संदेश के साथ यह यात्रा महाराष्ट्र के हर कोने तक जाएगी. इसका नेतृत्व कृष्णराज महाडिक करेंगे और अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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इस मौके पर मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री अतुल सावे, मंत्री नितेश राणे, राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक, अशोक चव्हाण सहित कई नेता मौजूद रहे. बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ने इस अभियान को लेकर उत्साह भी दिखाया.