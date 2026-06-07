हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPune News: पुणे में देर रात चल रही 'Project X' पार्टी पर पुलिस का बड़ा छापा! 156 लोग हिरासत में

Pune News: पुणे में देर रात चल रही 'Project X' पार्टी पर पुलिस का बड़ा छापा! 156 लोग हिरासत में

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे के तुलापुर स्थित एक बंगले में चल रही "प्रोजेक्ट एक्स" पार्टी पर पुलिस छापे में 156 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल थे.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 07 Jun 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra Project X Party Raid: महाराष्ट्र के पुणे में एक बार फिर अवैध पार्टी और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है. शनिवार देर रात पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने आलंदी मारकल रोड स्थित तुलापुर इलाके के एक बंगले में चल रही हाई-प्रोफाइल पार्टी पर छापा मारकर 156 लोगों को हिरासत में लिया. इस पार्टी को "प्रोजेक्ट एक्स" (Project X) नाम दिया गया था.

पुलिस के अनुसार, मौके पर करीब 107 पुरुष और 49 महिलाएं मौजूद थीं. इनमें 3 नाबालिग भी शामिल पाए गए. यह कार्रवाई लोणीकंद पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में की गई.

गोपनीय सूचना के बाद हुई बड़ी कार्रवाई

पुणे क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि तुलापुर के एक बंगले में बड़ी संख्या में युवक-युवतियां एकत्र हैं और वहां नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है. जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच के 15 अधिकारियों और 65 हवलदारों की टीम ने आधी रात के करीब बंगले को घेर लिया और अचानक छापा मारा.

मुंबई: NSCI वर्ली डोम में सनसनीखेज घटना, लाइव इवेंट के दौरान युवक की मौत; जांच में जुटी पुलिस

जांच में सामने आया कि पार्टी के लिए जरूरी पुलिस और आबकारी विभाग की अनुमति नहीं ली गई थी. इसके बावजूद देर रात तक हाई-डेसिबल साउंड में संगीत और शराब पार्टी जारी थी.

नशीले पदार्थ और शराब बरामद

पुलिस को मौके से करीब 3 ग्राम गांजा, प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर और अनुमानित 9.22 लाख रुपये की शराब जब्त की. कुछ लोग कथित तौर पर नशे की हालत में भी पाए गए. जब्त किए गए संदिग्ध पदार्थों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है. पुलिस का मानना है कि पार्टी में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

85 लाख रुपये का माल जब्त

शुरुआती जांच में आयमान शेख और यश चौधरी पार्टी के मुख्य आयोजक के रूप में सामने आए हैं. पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान कुल मिलाकर करीब 85 लाख रुपये का माल जब्त किया है.

फिलहाल आयोजकों और पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि नशीले पदार्थ कहां से लाए गए और इस आयोजन में किन-किन लोगों की भूमिका थी. इस मामले की आगे की जांच पुणे पुलिस कर रही है.

महाराष्ट्र: बारामती में भीषण सड़क हादसा, इलेक्ट्रिक स्कूटी-टेम्पो टक्कर में दो बहनों की मौत

Published at : 07 Jun 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Pune Crime News MAHARASHTRA NEWS Project X Party Raid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Pune News: पुणे में देर रात चल रही 'Project X' पार्टी पर पुलिस का बड़ा छापा! 156 लोग हिरासत में
पुणे में देर रात चल रही 'Project X' पार्टी पर पुलिस का बड़ा छापा! 156 लोग हिरासत में
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में सड़क हादसा! स्कूटी-टेम्पो की टक्कर में दो सगी बहनों की मौत... भाई गंभीर घायल
महाराष्ट्र में सड़क हादसा! स्कूटी-टेम्पो की टक्कर में दो सगी बहनों की मौत... भाई गंभीर घायल
महाराष्ट्र
Maharashtra: इंजीनियर की रहस्यमयी मौत से उठा पर्दा! पुलिस ने पत्नी और साले को लिया हिरासत में...CCTV में कैद हुआ कत्ल
इंजीनियर की रहस्यमयी मौत से उठा पर्दा! पुलिस ने पत्नी और साले को लिया हिरासत में...CCTV में कैद हुआ कत्ल
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'मुझे उसके साथ नहीं रहना'... महाराष्ट्र में पत्नी की बात के बाद युवक ने कर ली आत्महत्या
'मुझे उसके साथ नहीं रहना'... महाराष्ट्र में पत्नी की बात के बाद युवक ने कर ली आत्महत्या
Advertisement

वीडियोज

Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आया बड़ा अपडेट! |Patna Coaching
Khan Sir Controversy: किराए के कमरे से 'Coaching King' बनने तक का सफर | Faizal Khan | Patna News
Salman Khan से लेकर Amitabh Bachchan तक, Andre Timmins ने सुनाए IIFA के यादगार पल
E20 Petrol vs Power Petrol | क्या Power Petrol वाकई बेहतर है? #e20petrol #autolive
Maruti Suzuki WagonR : India's first flex fuel car | #marutisuzuki #wagonr #flexfuel #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को दी ये जिम्मेदारी
दिल्ली NCR
Delhi Malviya Nagar Fire: 'इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ, फिर...', दिल्ली होटल अग्निकांड के आरोपी शेफ का बड़ा खुलासा
'इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ, फिर...', दिल्ली होटल अग्निकांड के आरोपी शेफ का बड़ा खुलासा
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
बॉलीवुड
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द
इंडिया
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, PM मोदी का जिक्र कर शशि थरूर ने दिया जवाब
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, शशि थरूर ने दिया जवाब
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
एग्रीकल्चर
घर पर ऐसे तैयार करें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर, जान लें आसान तरीका
घर पर ऐसे तैयार करें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर, जान लें आसान तरीका
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget