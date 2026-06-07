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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई, 5 दिनों में 195 छापे, 1.99 करोड़ का प्रतिबंधित माल जब्त, 192 अरेस्ट

महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई, 5 दिनों में 195 छापे, 1.99 करोड़ का प्रतिबंधित माल जब्त, 192 अरेस्ट

Maharashtra News: महाराष्ट्र FDA ने 1 से 5 जून तक प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया. इस दौरान 195 छापों में 192 गिरफ्तारियां हुई और 1.99 करोड़ का माल जब्त हुआ.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 07 Jun 2026 04:30 PM (IST)
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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और अन्य समान उत्पादों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया है. 1 जून से 5 जून 2026 के बीच मात्र पांच दिनों में 195 छापेमारी की गई, जिसमें 192 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1.99 करोड़ मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया.

सबसे बड़ी जब्ती धाराशिव में

इस अभियान में सबसे बड़ी सफलता धाराशिव जिले के परंडा में मिली, जहां 1.02 करोड़ 67 हजार मूल्य का प्रतिबंधित स्टॉक जब्त किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया. समृद्धि महामार्ग के सावंगी टोल नाके पर 60.50 लाख मूल्य का माल और वाहन जब्त किया गया. धुले जिले के सोनगीर में 23.50 लाख, नांदेड़ के महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा पर 17.52 लाख और पुणे के मोशी क्षेत्र में 6.19 लाख रुपयो का माल जब्त किया गया.

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विभागवार कार्रवाई

कोंकण विभाग: सर्वाधिक 79 छापे, 78 गिरफ्तारियां  
पुणे विभाग: 52 छापे, 52 गिरफ्तारियां  
बृहन्मुंबई: 30 छापे, 30 गिरफ्तारियां
इस मामले में अब तक कुल 123 FIR दर्ज की जा चुकी हैं. 

FDA कमिश्नर का सख्त निर्देश

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर कार्रवाई और तेज की जाएगी. FDA ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि भविष्य में ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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