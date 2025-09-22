मुंबई के कोस्टल रोड पर 21 सितंबर सुबह एक तेज रफ्तार लैम्बॉर्गिनी डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में 52 वर्षीय चालक अतीश शाह सुरक्षित बच गए. पुलिस के अनुसार शाह कार को कोलाबा की ओर ले जा रहे थे, तभी नियंत्रण खोने पर यह हादसा हो गया. घटना के बाद कार के आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचा और उसे मौके से टो करके हटाया गया.

मुंबई पुलिस ने बताया कि बारिश के कारण सड़क गीली थी जिसके कारण कार स्किड कर डिवाइडर से टकरा गई. वर्ली पुलिस ने इस मामले में अतीश शाह के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में केस दर्ज किया है. साथ ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को कार की तकनीकी जांच करने को कहा गया है ताकि किसी तकनीकी खराबी की पुष्टि की जा सके.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी गौतम सिंघानिया, जिन्हें कारों का खासा शौक है, ने भी एक्स (X) पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, “एक और दिन, एक और लैम्बॉर्गिनी हादसा. क्या इन कारों में ट्रैक्शन की कमी है? कभी आग पकड़ती हैं तो कभी ग्रिप खो देती हैं... लेम्बोर्गिनी के साथ ये क्या हो रहा है?” इस टिप्पणी के बाद महंगी और हाई-पावर्ड कारों की सुरक्षा पर फिर बहस छिड़ गई है.

Another day, another Lamborghini mishap 🚨💥 This time on Mumbai’s Coastal Road. Do these cars even have traction? From catching fire to losing grip — what’s going on with Lamborghini? 🔥🚗💨#StephanWinkelmann #Lamborghini #Lamborghinilndia #LuxuryCars #Supercars #ExoticCars… pic.twitter.com/QC9ckl8fdV — Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) September 21, 2025

सड़क सुरक्षा पर बढ़ी बहस

यह घटना मुंबई की व्यस्त सड़कों पर हाई-स्पीड गाड़ियों की चुनौतियों को उजागर करती है. खासतौर पर बरसात के मौसम में गीली सड़कें नियंत्रण खोने का बड़ा कारण बनती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में ड्राइवरों को गति सीमित रखनी चाहिए और प्रशासन को भी तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू करने की जरूरत है. यह हादसा फिर साबित करता है कि शहर की भीड़भाड़ और मौसम के अनुरूप सुरक्षा उपायों की कितनी अहमियत है.