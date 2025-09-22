हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रVideo: तेज रफ्तार कार का कहर, स्कूटर सवार पिता-बेटी को पीछे से टक्कर मार कुचला, वीडियो वायरल

Video: तेज रफ्तार कार का कहर, स्कूटर सवार पिता-बेटी को पीछे से टक्कर मार कुचला, वीडियो वायरल

Bhiwandi Viral Video: महाराष्ट्र के भिवंडी में एक तेज रफ्तार कार ने पिता और बेटी को स्कूटर पर टक्कर मार दी. पिता गंभीर रूप से घायल हैं और बेटी को हल्की चोटें आई हैं. हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 11:32 AM (IST)

Maharashtra News: महाराष्ट्र के भिवंडी से एक गंभीर सड़क हादसे की खबर सामने आई है. घटना उस वक्त हुई जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर सवार एक पिता और उसकी बेटी को टक्कर मार दी. यह हादसा इतना भयावह था कि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना का पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

टक्कर लगने से सड़क पर गिरे पिता और बेटी 

जानकारी के अनुसार, पिता और बेटी दोनों एक स्कूटर पर सवार होकर अपने काम से लौट रहे थे. तभी पीछे से आ रही तेज़ रफ्तार कार ने अचानक उनका रास्ता काट दिया. कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े. राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया. पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बेटी को हल्की चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर वाहन तेज रफ्तार में चलते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं. उन्होंने कहा कि अगर वाहन चालक सावधानी बरतें और गति सीमा का पालन करें तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है. पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेज रफ्तार कार चालक की पहचान कर ली है और उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना सबसे बड़ा खतरा है. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क पार करते समय हमेशा सतर्क रहें और वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें.

Published at : 22 Sep 2025 11:32 AM (IST)
Bhiwandi MAHARASHTRA NEWS VIRAL VIDEO
