रायगढ़: मुंबई-गोवा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, पिता-बेटे की दर्दनाक मौत

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से इस वक्त एक बड़ी और दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. आज सुबह मुंबई-गोवा हाईवे पर कोलाड के पुई गांव के पास एक भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, मुंबई से महाड की ओर जा रही एक तेज़ रफ़्तार कार ने अपने आगे चल रहे एक कंटेनर को पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार एक पिता और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई.

रेस्क्यू टीम ने कटर से निकाला शव

हादसे में कार सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत मानगांव उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कार चालक को मामूली चोटें आई हैं और उसे कोलाड प्राइमरी केयर सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है. टक्कर इतनी भयानक थी कि मृतकों में से एक व्यक्ति कार के मलबे में बुरी तरह फंस गया था. उसे बाहर निकालने के लिए SVRS (सर्च विहीकिल एंड रेस्क्यू टीम) और रेस्क्यू टीम को हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल करना पड़ा.

हादसे की सूचना मिलते ही कोलाड पुलिस, रेस्क्यू टीम और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सका.