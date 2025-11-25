मुंबई: पैगंबर मोहम्मद का 'वंशज' बताकर किया धोखा, शख्स ने 2 महिलाओं से ठगे 11 लाख रुपये

मुंबई में 31 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का ‘वंशज’ बताकर दो महिलाओं से कथित तौर पर करीब 11 लाख रुपये की ठगी की. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मोहसिन अली अब्दुल सत्तार कादरी नाम के व्यक्ति पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है. माहिम थाने के अधिकारी के अनुसार, स्थानीय निवासी अंसार अहमद अब्दुल गनी की शिकायत पर कादरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

अधिकारी ने बताया कि 2022 में शिकायतकर्ता और उसके भाई इसरार फारूकी दक्षिण मुंबई स्थित एक दरगाह पर कादरी से मिले. बातचीत के दौरान, कादरी ने दावा किया कि वह पैगंबर मोहम्मद का ‘वंशज’ है और उसके पास उनके बाल हैं. पुलिस के अनुसार, बाद में दोनों भाइयों ने कादरी को माहिम स्थित अपने घर बुलाया, जहां वह कांच के डिब्बे में एक बाल लेकर आया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह पैगंबर का है. पुलिस ने बताया कि उनके घर पर कुछ रस्में निभाने के बाद, उस व्यक्ति ने कांच के डिब्बे को उनकी अलमारी में रख दिया और उसे बंद कर दिया. कादरी ने भाइयों से कहा कि जब तक वह उन्हें ऐसा करने के लिए न कहे, तब तक वे अलमारी न खोलें.

महिलाओं से गहने लेकर ठगी

अधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों बाद, जब दोनों भाई घर पर नहीं थे, वह वापस आया. इस बार, वह दोनों भाइयों की पत्नियों से मिला और उनसे अपने सारे गहने डिब्बे के पास रखने को कहा. उसने कहा कि कुछ ही दिनों में ये दोगुने हो जाएंगे और उनके घर में और पैसा आएगा. क़ादरी के निर्देशानुसार, दोनों महिलाओं ने अपने सारे गहने डिब्बे के पास रख दिए.

बाद में, उसने उन्हें बाहर जाने को कहा क्योंकि वह कुछ रस्में करना चाहता था. जैसे ही दोनों महिलाएं अपने घर से बाहर निकलीं, कादरी ने अलमारी से लगभग 11 लाख रुपये के गहने निकाले और भाग गया.अधिकारी के अनुसार धोखाधड़ी का मामला कुछ दिनों बाद तब प्रकाश में आया जब महिलाओं ने अपने पतियों को घटना के बारे में बताया.