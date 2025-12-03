भावनगर की इमारत में लगी भीषण आग, इमारत में हैं 15 अस्पताल, मरीजों समेत सभी का रेस्क्यू जारी

भावनगर के समीप स्थित एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई. बताया जा रहा है कि जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी है, उसमें 10–15 अस्पताल स्थित हैं. आग लगते ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों को तुरंत रिस्क्यू किया गया. सूत्रों के मुताबिक, 15 से 20 बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. अस्पताल में भर्ती बच्चों और अन्य मरीजों को कांच तोड़कर बाहर निकालना पड़ा.

सभी मरीजों को तत्काल सर टी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.