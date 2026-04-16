चुनाव के डेढ़ साल बाद मुंबई की इस सीट पर फंसा पेच, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की होगी जांच

महाराष्ट्र विधासभा चुनाव परिणाम और विजयी बीजेपी गठबंधन सरकार को लगभग डेढ़ साल हो गए. लेकिन डेढ़ साल बाद चुनाव में एक सीट की EVM-VVPAT की जांच होगी. कांग्रेस नेता नसीम खान ने हाई कोर्ट में याचिका कर पुनः गिनती और EVM जांच की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर चांदीवली विधानसभा सीट पर पुन EVM और VVPAT जांच के आदेश दिए है. आज सुबह 9:30 बजे से EVM की जांच शुरू हो गई है.

मुंबई के चांदिवली विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीनों की जांच शुरू हो गई है. इस पूरी प्रक्रिया को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कांग्रेस नेता नसीम खान स्वयं मौके पर मौजूद हैं. उन्होंने पहले चांदिवली विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आया.

ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की होगी जांच

जानकारी के अनुसार, इस प्रकरण में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने अहम निर्देश जारी किए थे. अदालत ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं. खास बात यह है कि पहली बार उम्मीदवारों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रत्यक्ष जांच की जा रही है. ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणालियों की बर्न मेमोरी (या माइक्रोकंट्रोलर) के सत्यापन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है. यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग के बाद उठाया गया है. इस आदेश के अनुसार, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5% तक EVM और VVPAT माइक्रोकंट्रोलरों का सत्यापन किया जा सकता है.

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मशीन पर कराया जाएगा 1,400 वोट तक का मॉक पोल

इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक मशीन पर 1,400 वोट तक का मॉक पोल कराया जाएगा. यदि इसके परिणाम VVPAT पर्चियों से मेल खाते हैं, तो यह माना जाएगा कि बर्न मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और मशीन सत्यापित है. हालांकि, यदि किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है तो उससे निपटने की स्पष्ट प्रक्रिया अभी तय नहीं है.

यह तकनीकी SOP इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाली दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा तैयार की गई है. चांदीवाली विधानसभा में 400 पोलिंग बूथ पर 400 EVM मशीन का उपयोग हुआ था जिसका 5% यानी 20 EVM और VVPAT मशीन की जांच की जाएगी. ये सभी मशीन कांग्रेस नेता नसीम खान ने खुद चयन की है.

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