ठाणे में फर्जी विवाह गिरोह चलाने वालों पर पुलिस का एक्शन, लुटेरी दुल्हन समेत दो गिरफ्तार

महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने फर्जी शादी करने के बाद घर से कीमती सामान चोरी कर ‘दुल्हन’ के फरार होने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों से कई बड़े खुलासे हुए हैं. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र की मीरा भायंदर-वसई विरार पुलिस ने 53 वर्षीय एस्टेट एजेंट से कथित तौर पर फर्जी शादी करने के बाद घर से कीमती सामान चोरी कर ‘दुल्हन’ के फरार होने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित को जुलाई और दिसंबर 2025 में निशाना बनाया गया.

आरोपियों के झांसे में आकर पीड़ित ने खाते में ट्रांसफर किए पैसे

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर एक महिला की तस्वीर दिखाकर उससे शादी कराने की बात कही. उन्होंने बताया कि पीड़ित ने प्रस्ताव को वास्तविक मानते हुए शादी की तैयारियों के लिए विभिन्न बैंक खातों में 45,750 रुपये अंतरित कर दिए.

नकदी,गहने और लैपटॉप लेकर भागी दुल्हन

पुलिस ने कहा, ‘‘आरोपी महिला ने दुल्हन बनकर शिकायतकर्ता का विश्वास जीता और फिर उसके घर से 4,56,000 रुपये के सोने के गहने, एक लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गई.’’ अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 303(2) (चोरी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

पुलिस ने दुल्हन सहित दो को किया गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नेहा खंडेलवाल उर्फ ​​जन्नत (22) और केसरिमल लक्ष्मीलाल रांका (45) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि नेहा ने दुल्हन का ढोंग रचा था. पुलिस ने कहा, ‘‘जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपियों ने अहिल्यानगर, जोगेश्वरी, बोरीवली और जलगांव में भी इसी तरह के अपराध को अंजाम दिया था.’’ उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है.