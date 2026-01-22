महाराष्ट्र: बीएमसी जीत के बाद सियासी वार, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर बीजेपी का बैनर

बीएमसी चुनाव में जीत के बाद मुंबई की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित आवास के बाहर बीजेपी की ओर से लगाए गए बैनर ने सियासी हलचल तेज कर दी है. जिस पर सीधे तौर पर राजनीतिक संदेश दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर बीएमसी चुनाव जीत का एक बैनर लगाया गया है. इसमें लिखा था, मराठी जीता, मुंबईकर जीता, हमारा हिंदुत्व और विकास जीता है. साथ ही लिखा है कि धन्यवाद मुंबई और धन्यवाद महाराष्ट्र.

चुनाव में यूबीटी और एमएनएस ने मराठी भाषा को लेकर किया था प्रचार

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले हुए बीएमसी चुनावों में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस ने मराठी भाषा, हिंदुत्व को लेकर प्रचार किया था और कहा था कि बीजेपी की योजना मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की है. साथ ही कहा गया था कि मुंबई का मेयर महाराष्ट्र का कोई मराठी व्यक्ति होगा, लेकिन कुछ बीजेपी वालों ने कहा कि मेयर उत्तर भारतीय होगा. लेकिन उनकी बात शिवसेना यूबीटी एमएनएस ने इलेक्शन में एजेंडा बना लिया.

चुनाव के बाद संदेश वाले बैनर का शुरू हुआ दौर

हालांकि अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी और एमएनएस को जवाब देने के लिए मातोश्री के बाहर इस तरह के कड़वे संदेश वाले बैनर लगाने का दौरा चालू किया है.

