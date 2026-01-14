BMC समेत 29 महानगरपालिका में कल वोटिंग, कितने बजे से मतदान, क्या हैं तैयारियां? जानें डिटेल

बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका चुनाव में वोटिंग को लेकर हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बीएमसी में 227 वार्ड हैं. चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे. मतदान के लिए यही टाइमिंग अन्य महानगरपालिका में भी लागू है. सभी महानगरपालिकाओं में एक ही चरण में गुरुवार (15 जनवरी) को चुनाव हैं. वोटों की गिनती शुक्रवार (16 जनवरी) को होगी. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए या तो वोटर आईडी कार्ड या राज्य चुनाव आयोग की ओर से मान्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक ले जाना होगा. वोटर कार्ड न रहने की स्थिति में आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित बैंक और डाकघर की पासबुक, पेंशन संबंधी फोटो दस्तावेज, सरकार की ओर से जारी फोटो युक्त अन्य पहचान पत्र लेकर वोट डालने जा सकते हैं.

वोटर्स के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

बीएमसी चुनाव में मतदान वाले दिन मतदाताओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था, मोबाइल टॉयलट और उसकी नियमित सफाई, मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है. साथ ही 14 से 16 जनवरी तक मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों के नजदीक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं. हर वार्ड में कम से कम एक पिंक या सखी पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जिसे सिर्फ महिलाएं ही मैनेज करेंगी.

चुनाव मैदान में 1,700 उम्मीदवार

बीएमसी चुनाव में एक करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं के वोट डालने की उम्मीद है. सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को वोट डालने की इजाजत है जिनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में है. 227 वार्ड वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के साथ 1,700 उम्मीदवार निकाय चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं. इनमें से 879 महिलाएं और 821 पुरुष हैं. BMC देश का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नागरिक निकाय है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

बीएमसी चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 है. जिनमें 55,15,707 पुरुष, 48,26,509 महिलाएं और 1,099 अन्य वोटर्स शामिल हैं. बीएमसी चुनाव में मतदान और मतगणना के दिन मुंबई भर में सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. इस दौरान 25000 पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में सीनियर अधिकारी भी तैनात रहेंगे.