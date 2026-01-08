BMC चुनाव लड़ रहे पुराने पार्षदों की संपत्ति पांच गुना बढ़ी! लखपति नेता भी बन गए करोड़पति

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC चुनाव लड़ रहे पुराने पार्षदों की संपत्ति पांच गुना बढ़ी! लखपति नेता भी बन गए करोड़पति

BMC Election 2026: इस बार BMC चुनाव में 227 वार्डों में कुल 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं. कुछ पार्षदों ने बताया कि उनकी संपत्ति बिजनेस, खेती, निवेश और किराए की आमदनी से है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 08 Jan 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

महराष्ट्र में BMC चुनाव एक ओर जहां अपने पूरे जोर पर है, वहीं इस बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सम्पत्ति को लेकर भी खूब चर्चा है.ज्यादातर पुराने पार्षदों की संपत्ति दोगुनी से पांच गुनी हो चुकी है, और सब करोडपति हैं. यह आंकड़ा उनके द्वारा दिए गए चुनाव एफिडेविट से सामने आया है. इसमें पार्षद तक लेकर मेयर तक शामिल हैं.

इस बार BMC चुनाव में 227 वार्डों में कुल 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं. कुछ पार्षदों ने बताया कि उनकी संपत्ति बिजनेस, खेती, निवेश और किराए की आमदनी से है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को अपनी आय आयर संपत्ति का खुलासा करना पड़ता है.

अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवार

चुनाव लड़ रहे पुराने मेयर और पुराने कॉर्पोरेटर्स ने अपने एफिडेविट जमा किए हैं. इसमें अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा दिए गए एफिडेविट से यह जानकारी सामने आई है कि पुराने मेयर और पुराने कॉर्पोरेटर्स करोड़पति हैं. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को अपनी, अपनी पत्नियों और अपने आश्रितों की चल-अचल संपत्ति, बैंक डिपॉजिट, शेयर, ज्वेलरी और लोन के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है.

इसके अनुसार, डेटा से पता चला है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए एफिडेविट में कुछ पुराने कॉर्पोरेटर्स की संपत्ति में करोड़ों रुपये की बढ़ोतरी हुई है,

घर-फ़्लैट के साथ कैश से लेकर बढ़ा इन्वेस्टमेंट

घर, फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट समेत बैंक डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई है. हालांकि कुछ पुराने पार्षदों ने बताया है कि उनकी इनकम का सोर्स बिज़नेस, खेती, किराए की इनकम और सैलरी है, लेकिन संपत्ति में तेज़ी से बढ़ोतरी वोटर्स के लिए उत्सुकता का विषय बन रही है.

किसकी कितनी संपत्ति बढ़ी

  • पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर कुल संपत्ति अब Rs 5 करोड़ 26 लाख 2017 में Rs 1 करोड़ 61 लाख 53 हज़ार.
  • पूर्व मेयर श्रद्धा जाधव (वार्ड नंबर 202) कुल चल-अचल संपत्ति: Rs 46 करोड़ उन्होंने 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा था. उस समय कुल संपत्ति 44 करोड़ थी. बढ़ोतरी: एक साल में 2 करोड़.
  • पूर्व मेयर विशाखा शरद राउत (वार्ड नंबर 191) रियल एस्टेट - चल संपत्ति: 21 करोड़ 83 लाख 2017 में: 14 करोड़ 37 लाख बढ़ोतरी: 7 करोड़.
  • यामिनी जाधव (वार्ड नंबर 209) कुल संपत्ति: 14 करोड़ 57 लाख 2024 के विधानसभा चुनाव लड़े: 10 करोड़ 10 लाख बढ़ोतरी: 1 साल में 4 करोड़.
  • नील किरीट सोमैया (वार्ड नंबर 107) कुल संपत्ति: 9 करोड़. 2017 में: 1 करोड़ 99 लाख बढ़ोतरी: 8 साल में 7 करोड़.
  • तेजस्वी अभिषेक घोसालकर (वार्ड नंबर 2) कुल संपत्ति: 5 करोड़ 2017 में: 25 लाख बढ़ोतरी: 8 साल में 4 करोड़ 75 लाख.
  • शैलेश फांसे - कुल संपत्ति 25 करोड़.
  • दीप्ति वाइकर - 22 करोड़ 12 लाख 71 हजार.
  • समाधान सरवणकर -- 46 करोड़ 59 लाख 2017 में - 9 करोड़ 43 लाख.
  • यशवंत किलेदार कुल संपत्ति - 7 करोड़ 5 लाख.
  • रवि राजा कुल संपत्ति - Rs 10 करोड़ 12 लाख 17 हजार 2017 में - Rs 5 करोड़ 12 लाख 84 हजार.
  • BJP उम्मीदवार प्रभाकर शिंदे कुल संपत्ति - Rs 17 करोड़ 63 लाख.
About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 08 Jan 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Corporators MAHARASHTRA NEWS BMC Election 2026
