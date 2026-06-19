मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक! BEST कर्मचारियों की हड़ताल से सेवा ठप, 2766 में से सिर्फ 32 बसें चलीं

मुंबई में बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात (BEST) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर शुक्रवार (19 जून) सुबह से साफ दिखाई दिया. हड़ताल के कारण शहर की बस सेवाएं लगभग ठप हो गईं, जिससे लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. रोजाना बसों से सफर करने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो, मेट्रो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा.

BEST प्रशासन के मुताबिक, शुक्रवार सुबह के व्यस्त समय में कुल 2,766 बसों में से केवल 32 बसों का ही संचालन हो पाया. विभिन्न डिपो से 38 बसें निकाली गई थीं, लेकिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के विरोध और कुछ जगहों पर पथराव की घटनाओं के चलते छह बसों को वापस लौटना पड़ा. इसके बाद सिर्फ 32 बसें ही यात्रियों की सेवा में चल सकीं.

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बस स्टॉप पर लगी लंबी कतारें

हड़ताल का सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों पर पड़ा. शहर के कई बस स्टॉप और डिपो पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और अन्य यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा.

मुंबई के रहने वाले और सलाहकार के तौर पर काम करने वाले सचिन नलावडे ने बताया कि वह रोजाना सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बसें नहीं चलने की वजह से उन्हें अपनी बाइक से दफ्तर जाना पड़ा. कई अन्य यात्रियों ने भी इसी तरह निजी वाहनों का इस्तेमाल किया.

यह हड़ताल ‘BEST संयुक्त कामगार कृति समिति’ की ओर से बुलाई गई है, जिसमें 12 यूनियन शामिल हैं. कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं.

उनकी प्रमुख मांगों में BEST के बजट को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के बजट में शामिल करना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया का एकमुश्त भुगतान, वर्ष 2016 से 2026 तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, संविदा भर्ती व्यवस्था खत्म करना और वेट-लीज कर्मचारियों को BEST में समायोजित करना शामिल है.

प्रशासन ने काम पर लौटने की अपील की

BEST की अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से शहर के हित को ध्यान में रखते हुए काम पर लौटने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे महानगर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने से आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है.

गौरतलब है कि यह हड़ताल ऐसे समय में शुरू हुई है जब औद्योगिक अदालत ने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश दिया था. इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (MESMA) भी लागू कर रखा है, जो जरूरी सेवाओं में बाधा डालने पर रोक लगाता है.

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मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बाधा डालने, BEST की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या काम पर आने वाले कर्मचारियों को रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि BEST मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवा है और इसकी बसों से रोजाना करीब 25 लाख यात्री सफर करते हैं. ऐसे में हड़ताल कब तक चलेगी, इस पर पूरे शहर की नजर बनी हुई है.