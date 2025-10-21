हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई की हवा फिर हुई जहरीली: विले पार्ले में AQI 252, कई इलाकों में ‘खराब’ श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता

मुंबई की हवा फिर हुई जहरीली: विले पार्ले में AQI 252, कई इलाकों में ‘खराब’ श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता

Mumbai AQI Today: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऐप ‘समीर’ के मुताबिक रविवार को मुंबई की औसत वायु गुणवत्ता 159 एक्यूआई थी, जो सोमवार दोपहर 3 बजे तक बढ़कर 190 एक्यूआई तक पहुंच गई.

By : मृत्युंजय सिंह | Updated at : 21 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले दो दिनों से मुंबई की हवा लगातार खराब होती जा रही है. कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के पार पहुंच गया है, जो “खराब” श्रेणी में आता है. बढ़ता प्रदूषण स्तर खासकर एलर्जी, अस्थमा, दिल और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऐप ‘समीर’ के मुताबिक रविवार को मुंबई की औसत वायु गुणवत्ता 159 एक्यूआई थी, जो सोमवार दोपहर 3 बजे तक बढ़कर 190 एक्यूआई तक पहुंच गई. इस दौरान विले पार्ले में सबसे अधिक 252 एक्यूआई दर्ज की गई. इसके अलावा खेरवाड़ी में 219, भायखला में 216 और बीकेसी में 202 एक्यूआई दर्ज हुई. ये आंकड़े बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्राप्त किए गए हैं.

मुंबई की हवा का स्तर खराब

वहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) के उपकरणों के अनुसार सोमवार को मुंबई की कुल वायु गुणवत्ता “खराब” श्रेणी में रही. बीकेसी में सबसे ज्यादा 335 एक्यूआई, कोलाबा में 280, देवनार में 268, अंधेरी और मझगांव में 254, बोरीवली में 230, मालाड में 213 और वरली में 212 एक्यूआई दर्ज की गई.

एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) का पैमाना

0 से 50: अच्छा

51 से 100: संतोषजनक

101 से 200: असंतोषजनक

201 से 300: खराब

301 से 400: बहुत खराब

401 से 500: घातक

ये बड़े हैं कारण

विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल मॉनसून के बाद मुंबई की वायु गुणवत्ता बिगड़ने लगती है. बारिश खत्म होते ही हवा की गति कम हो जाती है और तापमान में गिरावट से प्रदूषण के कण वायुमंडल में ही ठहर जाते हैं. शहर में बढ़ता ट्रैफिक, निर्माण कार्य, औद्योगिक धुआं और घरों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण हैं. इसके अलावा दीपावली पर पटाखों की आतिशबाजी ने भी हवा में प्रदूषण के कणों की मात्रा बढ़ा दी है.
चिकित्सकों ने सलाह दी है कि जिन लोगों को एलर्जी, अस्थमा, हृदय या फेफड़ों की समस्या है, वे इन दिनों घर से बाहर निकलने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें और सुबह की सैर से परहेज करें.

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
AQI MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
'आयरन लेडी' साने ताकाइची बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, PM मोदी ने दी बधाई
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! आसमान में छाई जहरीली धुंध, AQI 550 के पार; GRAP-2 लागू
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
यूटिलिटी
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget