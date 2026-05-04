(Source: ECI/ABP News)
West Bengal Result: 'होटल में रूम नहीं...', बंगाल BJP के प्रदर्शन पर मंत्री मेघा बोर्डिंकर का ममता बनर्जी पर निशाना
West Bengal Result 2026: बंगाल और असम के रुझानों में BJP को बहुमत मिलता दिख रहा है. चुनावी रुझानों पर सियासत तेज हो गई है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मेघा बोर्डिंकर ने प्रतिक्रिया दी है
पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में हुए चुनाव के सोमवार (4 मई) की सुबह 7 बजे से परिणाम जारी किए जा रहे हैं. इस बीच बंगाल और असम के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. चुनावी रुझानों पर सियासत तेज हो गई है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मेघा बोर्डिंकर ने प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है.
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मेघा बोर्डिंकर करने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी की मेहनत के चलते पांच राज्यों के रुझान के नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं. बीजेपी ने जमीन स्तर पर काम किया. उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र से कई भाजपा के कार्यकर्ता जब पश्चिम बंगाल गए थे. उन्हें कोई होटल में रूम नहीं देता था. इस लेवल का डर ममता दीदी ने वहां फैला रखा है. अब लोगों की वहां जीत है. बीजेपी को लोगों का आशीर्वाद मिला है.
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चुनावों पर क्या कहा?
छत्तीसगढ़ आज 5 राज्यों में हुए चुनावों के परिणाम आने वाले हैं, मतगणना जारी है. असम में हम जीत के करीब हैं, वहाँ भाजपा की सरकार बनने वाली है. बंगाल में भी रुझानों में हम आगे हैं. निश्चित तौर पर बंगाल में भाजपा की विजय होगी. बंगाल की जनता ने टीएमसी की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंका है.
भवानीपुर से ममता बनर्जी ने बढ़ाई बढ़त
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मतगणना में शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद दक्षिण कोलकाता की चर्चित भवानीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पर 19,393 मतों की मजबूत बढ़त बना ली. निर्वाचन आयोग के अनुसार, छठे दौर की मतगणना पूरी होने तक बनर्जी को 30,548 मत मिले जबकि अधिकारी को 11,155 मत प्राप्त हुए.
रुझानों में बीजेपी को बहुमत
बंगाल चुनाव के रुझानों में बीजेपी ने 194 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 91 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं 6 सीटों पर अन्य ने बढ़त बना रखी है. बीजेपी को रुझानों में प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है.
रुझानों के अनुसार बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बनना तय मानी जा रही है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों में से 293 सीटों की मतगणना हो रही है. राज्य में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ था.
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