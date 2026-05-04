Live: बारामती और राहुरी के नतीजे तय करेंगे महाराष्ट्र की सियासत? आज आएगा रिजल्ट

महाराष्ट्र स्थित बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सोमवार, 4 मई को होगी. बारामती में काउंटिंग महाराष्ट्र राज्य वेयरहाउस कॉरपोरेशन के गोदाम में होगी. प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बारामती उपचुनाव (Baramati Bypoll 2026) में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार प्रमुख उम्मीदवार हैं. उनके खिलाफ कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव के लिए 342 मतदान केंद्र बनाए गए थे. मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी. उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है.

बारामती उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं. उनके सामने किसी बड़े दल का प्रमुख उम्मीदवार नहीं है, जबकि कई छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. पवार परिवार ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए पूरी ताकत झोंक दी है.

मतदान प्रतिशत इस बार अपेक्षाकृत कम रहा और लगभग 58% वोटिंग दर्ज की गई, जिसमें करीब 2.23 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

मतगणना 4 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी. इसके लिए 20 टेबल ईवीएम की गिनती के लिए, 2 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए और 3 टेबल ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम) के लिए लगाए गए हैं. कुल 25 टेबल पर मतगणना की प्रक्रिया चलेगी.

उधर, राहुरी विधानसभा उपचुनाव (Rahuri Bypolls Result 2026 Live) के लिए भी मतगणना की सभी तैयारियां चुनाव अधिकारियों ने पूरी कर ली हैं और कुल 27 राउंड में वोटों की गिनती होगी. सुबह 9 बजे पहला रुझान आने की संभावना है, जबकि दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी.

इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे का प्रदर्शन मजबूत माना जा रहा है. वहीं, बीजेपी उम्मीदवार अक्षय कर्डिले ने भी अपनी जीत के दावे के साथ पहले ही बैनर लगा दिए हैं. इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी के संतोष चोलके और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के बागी उम्मीदवार रावसाहेब खेवरे भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं.

यह उपचुनाव दिवंगत शिवाजी कर्डिले के निधन के बाद हो रहा है. बीजेपी ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले को उम्मीदवार बनाया है. इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि कर्डिले के पारंपरिक प्रतिद्वंदी, पिछले तीन चुनावों में उनके खिलाफ लड़ने वाले पराजक्त तणपुरे ने ऐन वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया. उनके इस फैसले ने मुकाबले की दिशा बदल दी.