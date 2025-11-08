मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया, क्या है मामला?

मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को समन भेजा है. उन्हें सोमवार (10 नवंबर) को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने उपस्थित रहने को कहा गया है. नोटिस की कॉपी पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ज्ञानेश आव्हाड के हस्ताक्षर है.

नोटिस में लिखा गया, ''भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मैं नीचे हस्ताक्षरकर्ता आपको यह निर्देश देता हूं कि आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध क्र. 214/2025, धारा 189(2), 189(3), 190, 223(अ), 126(2), 271, 272 भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा धारा 37(3), 38, 135, 136 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज अपराध की जांच के दौरान यह निष्पन्न हुआ है कि जांच से संबंधित तथ्य और परिस्थितियां जानने के लिए आपसे पूछताछ करना आवश्यक और उचित है.

पुलिस ने जरांगे को जरूरी तथ्यों को सामने रखने को कहा

इसमें आगे लिखा गया, ''इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 10 नवंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे आजाद मैदान पुलिस थाने में उपस्थित होकर उक्त अपराध से संबंधित जरूरी तथ्यों को प्रस्तुत करें और जांच में सहयोग करें.'' पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल के साथ साथ पांडुरंग तारक, गंगाधर कालकुटे, चंद्रकांत भोसले, वीरेंद्र पवार और प्रशांत सावंत को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है.

बॉम्बे HC के गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप

पुलिस ने बताया कि जिस समय मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में अनशन करने के लिए आए थे, उस वक्त उन्होंने आजाद मैदान में आंदोलन करने के लिए बने नियमों का उल्लंघन किया और बॉम्बे हाई कोर्ट के गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया. जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, इसी मामले में मुंबई पुलिस अब चार्जशीट फाइल करने जा रही है जिसके लिए अब FIR में नामजद आरोपियों के बयान लेना आवश्यक है, इसी वजह से इन्हें मुंबई पुलिस ने समन जारी किया है.