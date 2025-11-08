मुंबई पुलिस की अरब सागर में बड़ी कार्रवाई, अवैध डीजल तस्कर का भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने समुद्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डीजल तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश किया है. यह ऑपरेशन यलोगेट पुलिस थाने की टीम ने भाऊचा धक्का के पास न्यू फिश जेट्टी के सामने, अरब सागर में करीब 800 मीटर की दूरी पर किया.

पुलिस ने दो बार्ज- Shri Anant Laxmi (PNJ 430) और M.T. Pranay (BDR-IV-00094)- से कुल 9,700 लीटर डीज़ल जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 8.73 लाख रुपये बताई गई. बरामद माल और उपकरणों की कुल अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 59 लाख रुपये है.

कार्रवाई की शुरुआत और शिकायत

यह मामला पुलिस विभाग में कार्यरत सिकंदर अनंत डोलकर की शिकायत पर दर्ज किया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी समुद्र के रास्ते चोरी का डजल इकट्ठा कर उसकी तस्करी कर रहे थे. पुलिस ने मौके से न सिर्फ अवैध डीज़ल बल्कि कई उपकरण जैसे पुराने बार्ज, मोटर पंप, पाइप और 300 लीटर अतिरिक्त डीजल भी जब्त किया. अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई मुंबई पुलिस की समुद्री निगरानी और इंटेलिजेंस नेटवर्क की बड़ी सफलता है.

10 आरोपी गिरफ्तार, 3 अब भी फरार

इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी रत्नागिरी, कानपुर, जयपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश और मुंबई के अलग-अलग इलाकों से ताल्लुक रखते हैं. गिरफ्तार लोगों में बार्ज मास्टर, चालक, सीमैन और हेल्पर जैसे कर्मचारी शामिल हैं. वहीं, पुलिस ने तीन लोगों को फरार घोषित किया है- श्रीकृष्ण ग्रुप कंपनी के सुपरवाइज़र प्रदीप पंडित, कंपनी के मालिक विशाल, और बार्ज M.T. Pranay के मालिक गंगाराम कोंडीबा इंगळे.

अवैध तस्करी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि सभी आरोपियों ने संगठित साजिश के तहत चोरी का डीजल खरीदा और बिना किसी वैध अनुमति के समुद्र में ट्रांसपोर्ट किया. उन्होंने डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थ की हैंडलिंग के दौरान कोई सुरक्षा मानक नहीं अपनाया, जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा हुआ. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 287, 3(5), 61 सहित अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 4, 5, 7 और मोटर स्पिरिट व हाई-स्पीड डीजल ऑर्डर 1988 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सहयोगियों और अवैध सप्लाई चैन की तलाश में जुटी है.