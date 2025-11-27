हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: BJP कार्यकर्ता के घर से 25 लाख बरामद, शिंदे गुट के आरोपों से गरमाई सियासत

महाराष्ट्र: BJP कार्यकर्ता के घर से 25 लाख बरामद, शिंदे गुट के आरोपों से गरमाई सियासत

Maharashtra News: मालवण में BJP कार्यकर्ता के घर से 25 लाख रुपये मिलने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के विधायक निलेश राणे और रोहित पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाए. वहीं भाजपा नेता बावनकुळे ने जांच की बात कही.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Nov 2025 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

मालवण में बीजेपी कार्यकर्ता के घर से 25 लाख रुपये मिलने के बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. मामला सामने आते ही शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायक निलेश राणे ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पर सीधे निशाने साधे. इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार भी मैदान में उतर आए और बीजेपी पर तीखा हमला किया. वहीं बीजेपी की ओर से चंद्रशेखर बावनकुळे ने बयान देते हुए कहा कि पैसे मिलने की जांच होना जरूरी है, लेकिन किसी के बेडरूम जाकर ऐसे शूट करना बिल्कुल गलत है.

चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा?

चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, “चुनाव के दौरान कहीं भी पैसे मिलते हैं तो चुनाव आयोग कार्रवाई करता है. पुलिस को भी जरूरी हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी पड़ती है. इस घटना में घर से पैसे मिले हैं, बेडरूम में पैसे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं. ये पैसे उनकी जमीन के किसी सौदे से आए हैं या किसी अन्य लेनदेन से? किस कारण के लिए ये रकम रखी गई थी इसकी जांच जरूरी है.”

उन्होंने आगे कहा, “चुनाव के समय अगर कोई पैसे बांटते हुए पकड़ा जाता है तो चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन यहाँ पैसा घर में मिला है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए. जो भी सच होगा, उसकी तहकीकात की जानी चाहिए. गलत पैसा होगा तो कार्रवाई जरूरी है. गलत व्यवहार होंगे तो पुलिस और चुनाव आयोग दोनों कार्रवाई करेंगे.”

बावनकुळे ने स्टिंग ऑपरेशन की शैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “उनके घर में पैसे क्यों थे, कहां से आए, किस लेनदेन से आए. यह सब जांचना आवश्यक है. लेकिन आज यह कहना कि बीजेपी कार्यकर्ता के घर पैसे मिले और सीधे किसी के घर में जाकर बेडरूम तक स्टिंग ऑपरेशन करना  यह बिल्कुल उचित नहीं है.”

रोहित पवार ने बीजेपी पर बोला हमला

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार ने निलेश राणे की तारीफ करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, “चुनाव जीतने के लिए बेहिसाब पैसे खर्च करने वाली बीजेपी का असली चेहरा सबूतों के साथ उजागर करने के लिए शिवसेना नेता विधायक निलेश जी राणे का दिल से आभार! सत्ता में रहते हुए मलाई खाना और फिर उसी का उपयोग कर चुनाव जीतना. यही बीजेपी की जीत का ‘फॉर्म्युला’ है."

उन्होंने आगे कहा, "इसमें कोई चाणक्य नीति नहीं है. अब जब अपने ही मित्रपक्ष के विधायक ने इनके कपड़े तार-तार कर दिए हैं, तो ‘पार्टी विद डिफरेंस’ का नाटक बंद कर देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि उनके पैर सिर्फ मिट्टी में नहीं, बल्कि पूरे चिखल में सने हुए हैं.”

क्या हैं निलेश राणे के आरोप?

शिंदे गुट के विधायक निलेश राणे ने दावा किया कि मालवण में बीजेपी नेता विजय किंजवडेकर के घर से 25 लाख रुपये बरामद हुए हैं और यह रकम चुनाव में बांटने के लिए लाई गई थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही रवींद्र चव्हाण मालवण आए, उसी दिन से पैसे बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई. क्या चुनाव पैसे बांटकर लड़ना है? मैदान में आकर मुकाबला कीजिए. उस घर में अभी भी पैसों से भरी और बैगें हैं. उन्हें भी बरामद कर उचित कार्रवाई की जाए. राणे ने यह भी कहा, “मालवण में 8 से 10 घर ऐसे हैं जिनमें 25 से 50 लाख रुपये भरकर रखे गए हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि वे चुनाव आयोग और पुलिस के पास जाकर जानकारी मांगेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई हुई. उन्होंने कहा, “बीजेपी के कौन-कौन कार्यकर्ता पैसे बांट रहे हैं, उसकी सूची मैं दूँगा. पप्पा तवटे, रूपेश कानडे, रंजीत देसाई, मोहन सावंत ये लोग पैसों से भरी बोरियाँ लेकर घूम रहे हैं. रोज इनके पास बैग पहुँचाने की व्यवस्था तैयार की गई है. यदि बीजेपी जीत गई, तो ये लोग नगरपरिषद में जनता की सेवा करने नहीं, बल्कि लूट करने जाएंगे.”

Published at : 27 Nov 2025 03:43 PM (IST)
