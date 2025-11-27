मुंबई में कारोबारी के साथ 35 करोड़ की ठगी! ब्रोकरेज कंपनी पर बिना अनुमति के ट्रेडिंग का आरोप

मुंबई के माटुंगा वेस्ट के 72 वर्षीय बुजुर्ग कारोबारी भरत हरकचंद शहा के साथ 35 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है. उन्होंने गोरेगांव (पूर्व) स्थित ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर उनके और उनकी पत्नी के डीमेट खातों में हेरफेर का आरोप कर ठगी का आरोप लगाया और कहा कि कंपनी ने उन्हें धोखे से ट्रेडिंग में फंसाया और 4 साल तक बिना अनुमति के करोड़ों रुपये के शेयर बेचे.

भरत शहा माटुंगा वेस्ट, मुंबई में पिछले 28 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. वे परेल में पिछले 50 वर्षों से कैंसर मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए गेस्ट हाउस चलाते हैं. इसी आमदनी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है. पत्नी भारती शहा गृहिणी हैं.

2020 में शुरू करवाया डीमेट अकाउंट

कारोबारी ने कहा कि साल 2020 में एक मित्र की सलाह पर उन्होंने और पत्नी ने गोरेगांव स्थित ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड में डीमेट और ट्रेडिंग खाता शुरू कराया. उनके नाम पर मौजूद सभी पुराने शेयर इसी खाते में ट्रांसफर कर दिए गए. शुरुआत में शहा और उनकी पत्नी किसी भी तरह की सक्रिय ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे. लेकिन, कंपनी के प्रतिनिधि लगातार उनसे मिलने लगे और उन्हें यह समझाया कि ट्रेडिंग के लिए उन्हें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है.

प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उनके पोर्टफोलियो के शेयर सिक्योरिटी (गहाण / प्लेज) के रूप में रखकर ट्रेडिंग की जा सकती है, उन्हें नियमित रूप से मुनाफा मिलता रहेगा, कंपनी उनका पोर्टफोलियो सुरक्षित रखेगी. इसके लिए कंपनी ने दो लोगों अक्षय बारीया और करण सिरोया को उनका पर्सनल ट्रेडिंग गाइड नियुक्त किया.

फ़ोन पर ट्रेडिंग की जानकारी देते थे एजेंट

शहा ने बताया कि अक्षय बारीया और करण सिरोया रोज फोन कर उन्हें ट्रेडिंग की जानकारी देते थे और वे जैसा कहते थे वैसा ही ऑर्डर करना पड़ता था. कई बार कंपनी के कर्मचारी शहा के घर आकर उनके लैपटॉप से ई-मेल भेजते थे और सभी OTPs, ई-मेल्स और SMS वे ही चेक करके जवाब देते थे. शहा ने बताया कि उन्हें कंपनी पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने सभी OTP, ई-मेल और SMS जानकारी इन्हीं प्रतिनिधियों को देनी शुरू कर दी.

मार्च 2020 से जून 2024 तक सभी व्यवहार सामान्य दिखाई देते रहे. शहा को कंपनी से समय-समय पर मिलने वाले वार्षिक विवरणपत्र में भी मुनाफा दिखाया जाता था। यही वजह थी कि उन्हें किसी धोखे का संदेह नहीं हुआ.

बिना अनुमति उनके खातों से हुई ट्रेडिंग

जुलाई 2024 में अचानक ग्लोब कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट विभाग से शहा को फोन आया कि उनके और उनकी पत्नी के खातों में 35 करोड़ रुपये का डेबिट बैलेंस है, अगर यह राशि नहीं चुकाई गई, तो कंपनी उनके गिरवी रखे शेयर बेच देगी. जब उन्होंने कंपनी से सपंर्क किया तो पता चला कि उनके खातों में बिना अनुमति लगातार ट्रेडिंग होती रही और करोड़ों रुपये के उनके शेयर बेचे जा चुके हैं.

35 करोड़ रुपये का घाटा दिखाए जाने के बाद, शहा ने परिवार व विशेषज्ञों से सलाह लेकर स्वयं बाजार में अपने पोर्टफोलियो के शेयर बेचकर यह 35 करोड़ रुपये की राशि कंपनी को चुकाई. इसके बाद जो कुछ शेयर बचे, उन्हें उन्होंने किसी अन्य कंपनी के डीमेट खाते में ट्रांसफर कर लिया.

शहा ने जब कंपनी द्वारा भेजे गए पुराने वार्षिक विवरणपत्र और वेबसाइट से डाउनलोड किए गए वास्तविक विवरणों की तुलना की तो उन्हें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली. जैसे कि कंपनी उन्हें अलग आंकड़े भेज रही थी, वास्तविक ट्रेडिंग हिस्ट्री पूरी तरह अलग था, कई नोटिसें NSE द्वारा कंपनी को भेजी गई थीं, जिनका जवाब कंपनी ने शहा के नाम से देकर भेजा था पर उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

पीड़ित कारोबारी ने दर्ज कराई शिकायत

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सब कुछ सुरक्षित है, जबकि पर्दे के पीछे लगातार उनके शेयर बेचे जा रहे थे और भारी डेबिट बैलेंस बनाया जा रहा था. उन्होंने इस पूरे मामले को एक संगठित आर्थिक धोखाधड़ी बताते हुए ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वनराई पुलिस ने उनकी शिकायत पर IPC की धारा 409, 420, 465, 467, 468, 471 और 34 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.