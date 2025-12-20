महाभारत के युधिष्ठिर साइबर ठगी के हुए शिकार, सस्ते ड्राई फ्रूट्स का विज्ञापन पड़ा महंगा

टीवी धारावाहिक महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान साइबर ठगी का शिकार हो गए. हालांकि मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन की साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से उनके खाते से निकाली गई पूरी 98 हजार रुपये की राशि सुरक्षित कर ली गई.

69 वर्षीय अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला ओशिवारा इलाके में रहते हैं. 10 दिसंबर को फेसबुक पर उन्हें डी-मार्ट के नाम से ड्राई फ्रूट पर भारी छूट का एक विज्ञापन दिखाई दिया. विज्ञापन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जैसे ही उन्होंने ऑर्डर प्रक्रिया पूरी की, उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आया. कुछ ही पलों बाद उन्हें संदेश मिला कि उनके एचडीएफसी बैंक खाते से 98,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सुलझाया मामला

जानकारी के अनुसार, ठगी का अंदेशा होते ही अभिनेता ने बिना देर किए पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय चव्हाण और पुलिस निरीक्षक आनंद पगारे के मार्गदर्शन में ओशिवारा पुलिस की साइबर टीम ने तुरंत जांच शुरू की. साइबर उप-निरीक्षक शरद देवरे, सहायक पुलिस निरीक्षक अशोक कोंडे और कांस्टेबल विक्रम सरनोबत ने 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत और बैंक स्टेटमेंट की जांच की.

अभिनेता के खाते में वापस कर दी गई पूरी राशि

जांच में सामने आया कि ठगी की रकम रेजरपे के माध्यम से क्रोमा से जुड़े एक खाते में ट्रांसफर की गई थी. इसके बाद पुलिस ने एचडीएफसी बैंक, रेजरपे और क्रोमा के नोडल अधिकारियों से ईमेल के जरिए समन्वय किया. पुलिस की तेज कार्रवाई के चलते ट्रांजैक्शन को समय रहते होल्ड कर लिया गया और पूरी राशि अभिनेता के खाते में वापस कर दी गई.

अभिनेता ने पुलिस का व्यक्त किया आभार

ओशिवारा पुलिस की इस तत्परता से राहत महसूस करते हुए अभिनेता गजेंद्र सिंह चौहान ने मुंबई पुलिस और ओशिवारा पुलिस के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया.

