महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के ठाणे में को शहर में एक युवक को महिला बनकर विधायक को ब्लैकमेल करने और उससे धन उगाही की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पुलिस उपायुक्त प्रशांत कदम ने बताया कि ठाणे पुलिस ने रविवार को आरोपी मोहन ज्योतिबा पवार (26) को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(3) (जबरन वसूली) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया. कदम के मुताबिक, पुलिस ने पहले एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच के दौरान घटना में पवार के शामिल होने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया.

विधायक को किया ब्लैकमेल

उन्होंने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर खुद को महिला के रूप में पेश करके विधायक को कई अश्लील फोटो, वीडियो और चैट संदेश भेजे, उन्हें ब्लैकमेल किया तथा 5-10 लाख रुपये की मांग की.कदम के अनुसार, जांच दल ने तकनीकी जानकारी और आरोपी की ओर से इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच की, जिससे पता चला कि वह कोल्हापुर का रहने वाला है.

उन्होंने बताया कि विधायक का भरोसा जीतने और उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह एक महिला के साथ बातचीत कर रहे हैं, आरोपी ने उन्हें अपनी बहन के आधार कार्ड की तस्वीर भेजी.कदम ने कहा, “मामले में केवल एक ही व्यक्ति शामिल था और न तो आरोपी की बहन, न ही कोई अन्य महिला अपराध में संलिप्त थी.” उन्होंने बताया कि आरोपी की विधायक से जान-पहचान उस समय हुई थी, जब वह कोल्हापुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रवास पर थे.