Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में एक बार फिर ठंड बढ़ रही है. उत्तर दिशा से बहने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव राज्य पर स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है, इसलिए न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है. दूसरी ओर बादल छाए रहने के कारण कई इलाकों में सुबह धुंध छा रही है. जानें महाराष्ट्र में मौसम का हाल.

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा- मौसम विभाग

विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रात का तापमान उल्लेखनीय रूप से कम हो गया है. इससे ठंड का जोर और बढ़ गया है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. कुछ इलाकों में सुबह और रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी. विशेष रूप से मध्य भाग और मराठवाड़ा में ठंडक बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है. शुक्रवार को पुणे में 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. नासिक 9.1, सतारा 10, नगर 7.5, नांदेड 9.8, छत्रपति संभाजीनगर 10.7 पर था.

कोंकण में मौसम कैसा रहेगा?

इस तटीय क्षेत्र में मौसम साफ रहने का अनुमान है. मुंबई शहर में दिन का तापमान लगभग 32 डिग्री तक जाने की संभावना है और रात का तापमान लगभग 18 डिग्री तक गिर सकता है. पूरे दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है इसलिए हवा के शुष्क रहने का अनुमान है.

मध्य महाराष्ट्र में मौसम कैसा रहेगा?

पुणे, नासिक, नगर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा में ठंड बढ़ेगी और सुबह ठंडी हवा महसूस होगी. पुणे के आसपास के इलाकों में सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना है. दिन में गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होगी. अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री तक रह सकता है, जबकि रात का तापमान लगभग 10 डिग्री तक गिरने का अनुमान है.

मराठवाड़ा विदर्भ में क्या स्थिति है?

इस क्षेत्र में सुबह के समय ठंड का जोर महसूस होगा. कुछ जगहों पर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. छत्रपति संभाजीनगर सहित अन्य जिलों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. विदर्भ में ठंडक बनी रहेगी. सुबह के समय ठंड ज्यादा रहने की संभावना है. दिन भर ठंड लग सकती है. कुछ जगहों पर रात का तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंचने से ठंड बढ़ेगी.