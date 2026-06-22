महायुती को सीधा झटका देने वाले निर्दलीय गोकुल गीते कौन हैं? नासिक में BJP से छीन लाए जीत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहायुती को सीधा झटका देने वाले निर्दलीय गोकुल गीते कौन हैं? नासिक में BJP के डेरा डालने के बावजूद जीत छीन लाए

महायुती को सीधा झटका देने वाले निर्दलीय गोकुल गीते कौन हैं? नासिक में BJP के डेरा डालने के बावजूद जीत छीन लाए

Maharashtra Politics News: नाशिक विधान परिषद चुनाव में महायुति उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को निर्दलीय गोकुल गीते ने हरा दिया. परिणाम के बाद दराडे परिवार ने विश्वासघात का आरोप लगाया. 

Written By : वैभव परब |  Updated at : 22 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

नाशिक विधान परिषद चुनाव में महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को करारी हार का सामना करना पड़ा है. निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने शानदार जीत दर्ज की है. इस नतीजे ने महायुति खेमे में खलबली मचा दी है.

कुल 605 वैध मतों में गोकुल गीते को 357 वोट मिले, जबकि शिवसेना उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को सिर्फ 248 वोट मिले. जीत के लिए जरूरी 303 वोटों के कोटे को पार करते हुए गोकुल गीते ने निर्विरोध बढ़त बनाई. गणेश गीते द्वारा नाम वापस लेने के बाद गोकुल गीते निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे.

Maharashtra MLC Election Results: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव मतगणना जारी, आज होगा दिग्गजों की किस्मत का फैसला

दराडे परिवार ने लगाया विश्वासघात का आरोप

परिणाम आने के बाद नरेंद्र दराडे ने कहा, “हमारे साथ विश्वासघात हुआ है.” उनके पुत्र कुणाल दराडे ने आरोप लगाया कि “बाल से गला काटने जैसा काम किया गया.” उन्होंने शिवसेना पर 100% और महायुति के अंदर दगाबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के 200 और शिवसेना के 170 वोट थे, फिर भी हार हुई.

कौन हैं गोकुल गीते? 

गोकुल गीते नाशिक के प्रभावशाली नेता गणेश गीते के भाई हैं. गणेश गीते की राजनीतिक यात्रा में गोकुल गीते की पर्दे के पीछे अहम भूमिका रही है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गणेश गीते के अभियान की रणनीति गोकुल गीते ने ही संभाली थी. वे पिंपलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के दो बार संचालक रह चुके हैं.

महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज

इस जीत से नाशिक में महायुति खेमे में असंतोष है. कुणाल दराडे ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया और अंत में विश्वासघात किया. उन्होंने इसकी विस्तृत रिपोर्ट शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपने की बात कही है.

'सांसदों तक ठीक है, विधायकों की क्या जरूरत?' शिंदे के 'ऑपरेशन टाइगर' पर BJP MLA ने उठाए सवाल!

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 22 Jun 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Legislative Council Election MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महायुती को सीधा झटका देने वाले निर्दलीय गोकुल गीते कौन हैं? नासिक में BJP के डेरा डालने के बावजूद जीत छीन लाए
महायुती को सीधा झटका देने वाले निर्दलीय गोकुल गीते कौन हैं? नासिक में BJP से छीन लाए जीत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मानसून सत्र में महिला किसानों के लिए सुनेत्रा पवार का बड़ा कदम, पेश करेंगी अहम बिल
महाराष्ट्र मानसून सत्र में महिला किसानों के लिए सुनेत्रा पवार का बड़ा कदम, पेश करेंगी अहम बिल
महाराष्ट्र
'सभी लालची सांसदों एक बात सुन लो...', उद्धव गुट के बागी MPs को आदित्य ठाकरे की दो टूक
'सभी लालची सांसदों एक बात सुन लो...', उद्धव गुट के बागी MPs को आदित्य ठाकरे की दो टूक
महाराष्ट्र
'सांसदों तक ठीक है, विधायकों की क्या जरूरत?' शिंदे के 'ऑपरेशन टाइगर' पर BJP MLA ने उठाए सवाल!
'सांसदों तक ठीक है, विधायकों की क्या जरूरत?' शिंदे के 'ऑपरेशन टाइगर' पर BJP MLA ने उठाए सवाल!
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
बिहार
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
क्रिकेट
‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी
‘सॉरी यूनिवर्स बॉस’, कीरोन पोलार्ड ने तोड़ा क्रिस गेल का महारिकॉर्ड, फिर मांगी माफी
रीजनल सिनेमा
6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 1 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
6 करोड़ का बजट और 126% का प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म ने लूट लिया बॉक्स ऑफिस
विश्व
Explained: 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जेडी वेंस! कैसे ईरान डील पर टिका सबकुछ, मजबूत दावेदारी की 5 बड़ी वजहें क्या?
2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जेडी वेंस! कैसे ईरान डील पर टिका सबकुछ, दावेदारी की 5 वजहें?
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज, 'जुमे की नमाज के बाद जाएंगे या...'
रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा का तंज- 'जुमे की नमाज के बाद...'
शिक्षा
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget