महायुती को सीधा झटका देने वाले निर्दलीय गोकुल गीते कौन हैं? नासिक में BJP से छीन लाए जीत

नाशिक विधान परिषद चुनाव में महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को करारी हार का सामना करना पड़ा है. निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने शानदार जीत दर्ज की है. इस नतीजे ने महायुति खेमे में खलबली मचा दी है.

कुल 605 वैध मतों में गोकुल गीते को 357 वोट मिले, जबकि शिवसेना उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को सिर्फ 248 वोट मिले. जीत के लिए जरूरी 303 वोटों के कोटे को पार करते हुए गोकुल गीते ने निर्विरोध बढ़त बनाई. गणेश गीते द्वारा नाम वापस लेने के बाद गोकुल गीते निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे.

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दराडे परिवार ने लगाया विश्वासघात का आरोप

परिणाम आने के बाद नरेंद्र दराडे ने कहा, “हमारे साथ विश्वासघात हुआ है.” उनके पुत्र कुणाल दराडे ने आरोप लगाया कि “बाल से गला काटने जैसा काम किया गया.” उन्होंने शिवसेना पर 100% और महायुति के अंदर दगाबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के 200 और शिवसेना के 170 वोट थे, फिर भी हार हुई.

कौन हैं गोकुल गीते?

गोकुल गीते नाशिक के प्रभावशाली नेता गणेश गीते के भाई हैं. गणेश गीते की राजनीतिक यात्रा में गोकुल गीते की पर्दे के पीछे अहम भूमिका रही है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गणेश गीते के अभियान की रणनीति गोकुल गीते ने ही संभाली थी. वे पिंपलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के दो बार संचालक रह चुके हैं.

महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज

इस जीत से नाशिक में महायुति खेमे में असंतोष है. कुणाल दराडे ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया और अंत में विश्वासघात किया. उन्होंने इसकी विस्तृत रिपोर्ट शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपने की बात कही है.

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