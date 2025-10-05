महाराष्ट्र: बुलढाना में देवी विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी, 20 से अधिक घायल, मूर्तियां भी खंडित

महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के बावनबीर गांव में 4 अक्टूबर की शाम करीब 8 बजे देवी की मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी का मामला सामने आया है. जुलूस में शामिल लोगों पर अचानक पत्थरबाजी हुई, जिससे 20 से 25 लोग घायल हो गए. मूर्ति भी इस दौरान खंडित हो गई. फिलहाल गांव में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है और भारी पुलिस बल तैनात कर शांति बनाए रखी जा रही है.

पुलिस के अनुसार, यह जुलूस हर साल आयोजित होता है और इस बार भी उत्सव का माहौल था. मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते में खड़ी बाइक को हटाने को लेकर जुलूस और कुछ लोगों के बीच बहस हुई. बहस के बाद विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई. घटना स्थल पर मौजूद लोगों और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस कार्रवाई और जांच

बावणबीर पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कई एंगल से की जा रही है. घटना की सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न स्रोतों से जांच करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव में तनाव फैलने से पहले ही स्थिति को नियंत्रित किया. घायल लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है और किसी की स्थिति गंभीर नहीं बताई जा रही है.

अफवाहों पर न दे ध्यान- पुलिस

घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने मूर्ति का विसर्जन आज सुबह शांति से करवाया. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांतिपूर्वक रहें. बावनबीर गांव में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएँ भविष्य में नहीं होंगी और उत्सव पूर्ववत शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे.