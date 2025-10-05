हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनासिक कुंभ मेले पर मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान, बोले- 'इस बार रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद'

नासिक कुंभ मेले पर मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान, बोले- 'इस बार रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद'

Nashik Kumbh 2025: नाशिक कुंभ 2027 की तैयारी तेज हो गई है. इस बार 2014-15 से 3-4 गुना भीड़ की उम्मीद है. मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि इस बार सुरक्षा का आयोजन हाई-टेक तरिके से किया जाएगा.

By : सूरज ओझा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Oct 2025 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ से सीख लेकर अब नाशिक सिंहस्थ कुंभ की तैयारी को और तेज कर दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कुंभ की योजनाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे गिरीश महाजन ने ABP न्यूज से बातचीत की और बताया कि सरकार ने अपने अधिकारियों को प्रयागराज भेजकर वहां की खामियों और सफलताओं का अध्ययन कराया. वहां हुई समस्याएं जैसे ट्रैफिक जाम, स्टांपिड और रेलवे स्टेशन पर भीड़ का दबाव को समझकर नाशिक में इन्हें टालने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है.

महाजन ने बताया कि नाशिक का कुंभ 2027 अब डेढ़ साल दूर है और इस बार 2014-15 की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा भीड़ की उम्मीद है. प्रयागराज कुंभ ने जो रिकॉर्ड तोड़े थे, वही नजारा नाशिक में भी देखने को मिल सकता है.

आज मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री, समिति के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी नाशिक पहुंचे. उन्होंने काम की प्रगति की समीक्षा की. सड़क मार्ग, पुल, घाट और एसपी प्लान समेत लगभग सभी कामों के टेंडर जारी हो चुके हैं और कुंभ शुरू होने से पहले इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

हाई-टेक और सुरक्षित होगा कुंभ- गिरीश महाजन

इस बार का कुंभ होगा हाई-टेक और सुरक्षित. इसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि भीड़ प्रबंधन बेहतर हो और किसी भी हादसे की संभावना न रहे. महाजन ने आगे बताया कि 2015 के कुंभ में नाशिक ही ऐसा स्थान था जहां कोई कैजुअल्टी या स्टांपिड नहीं हुआ था.

महाजन ने कहा कि आने वाले समय में प्रयागराज कुंभ के अधिकारी भी नाशिक आएंगे, ताकि उनका अनुभव लिया जा सके और इस महाकुंभ को ऐतिहासिक व सुरक्षित बनाया जा सके.

25 हजार से ज्यादा पुलिस फोर्स की होगी तैनाती- गिरीश महाजन

सूत्रों ने बताया कि इस बार सुरक्षा के लिए करीबन 25 हजार से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी. इससे पहले के कुम्भ में जब लगभग 15 हजार पुलिस बल तैनात किया गया था उनके खाने की व्यवस्था के लिए आवंटित बजट कम पड़ गया था. इस बार ऐसा न हो इसके बारे में चर्चा हुई.

नाशिक शहर के रास्ते काफी छोटे हैं और वहां एक साथ भीड़ आ गई तो उन्हें सुनियोजित रूप से सुरक्षित शहर से बाहर निकालना इसकी तैयारी की जा रही है और इसके लिए AI की भी मदद ली जाएगी.

सूत्रों ने बताया कि कुंभ के तीन बड़े स्नान होते हैं और जिस वजह से हर कोई उसी समय पर वहां पहुंचना चाहता है, इस बार संतों से पूछकर 49 शुभ मुहूर्त को चिन्हित किया गया है और इसकी जानकारी भी बड़े स्तर पर लोगों तक पहुँचाई जाएगी ताकि लोग नहान के लिए सिर्फ तीन मुहूर्त तक सीमित ना रहें और भीड़ को विभाजित किया जा सके.

और पढ़ें
Published at : 05 Oct 2025 09:55 AM (IST)
Tags :
Girish Mahajan MAHARASHTRA NEWS Nashik Kumbh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
विश्व
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', इजरायल-हमास सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
जनरल नॉलेज
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
ट्रेंडिंग
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget