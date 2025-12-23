Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक तीन साल के बच्चे की उसकी मां के बॉयफ्रेंड ने गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है. मृतक बच्चे का नाम 3 साल के फरहान जफर शेख है. आरोपी का नाम मौलाली उर्फ ​​अकबर अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और उसे सोलापुर की MIDC पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से सोलापुर पहुंचा

इस बारे में और जानकारी यह है कि मृतक फरहान की मां शहनाज और आरोपी मौलाली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. इसी वजह से शहनाज और मौलाली, जो मूल रूप से विजयपुर (कर्नाटक) के रहने वाले थे, जांच के मुताबिक सोलापुर में रहने आए थे.

पहले बच्चे को पीटा, फिर घोंट दिया गला

पुलिस के मुताबिक, 11 दिसंबर की रात को जब तीन साल का फरहान सो रहा था तो आरोपी मौलाली को गुस्सा आ गया जब उसकी 'उसने' उसके कपड़ों को छू लिया. गुस्से में आकर आरोपी ने बच्चे को पीटा और उसका गला घोंट दिया. शहनाज़ के घर लौटने के बाद, आरोपी मौलाली उर्फ ​​अकबर ने कहा कि फरहान गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई.

इसलिए, आरोपी मौलाली और शहनाज़ बेहोश फरहान को विजयपुर ले गए. हालांकि, जैसे ही वे विजयपुर में ST स्टैंड पर पहुंचे, मौलाली वहां से भाग गया. इसके बाद शहनाज़ ने अपने पहले पति के साथ फरहान को विजयपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही फरहान को मृत घोषित कर दिया.

पोस्टमार्टम से हत्या का खुलासा हुआ

फरहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने का खुलासा होने के बाद मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया. इसके अनुसार, विजयपुर पुलिस स्टेशन में शहनाज़ के बॉयफ्रेंड मौलाली उर्फ ​​अकबर मुल्ला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. हालांकि, चूंकि घटना सोलापुर में हुई थी, इसलिए मामला सोलापुर के MIDC पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

MIDC पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और आरोपी मौलाली उर्फ ​​अकबर मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से आगे की जांच चल रही है. इस घटना से सोलापुर समेत पूरे इलाके में बहुत गुस्सा है. मासूम बच्चे की मौत से बहुत गुस्सा है और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग हो रही है.