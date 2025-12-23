BMC चुनाव 2026 के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारी तेज चल रही है. इस बीच महायुति में भी सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है. बीती रात (सोमवार, 22 दिसंबर) वर्षा बंगले पर महायुति की करीब दो घंटे लंबी बैठक चली. सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग बैठक कर आगामी नगरपालिका चुनावों की समीक्षा की, जिसमें खासतौर पर मुंबई महानगरपालिका को लेकर गहन चर्चा हुई.

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुंबई महानगरपालिका की 150 सीटों पर पहले ही सहमति बन चुकी है, जबकि बाकी बचीं 77 सीटों को लेकर सोमवार, 22 दिसंबर की रात चर्चा की गई है. इस दौरान करीब 30 से 35 सीटों पर सहमति बन गई है, जबकि बाकी सीटों को लेकर जल्द ही एक और बैठक कर अंतिम फैसला लेने पर सहमति बनी है.

एक दो दिन में फाइनल हो जाएगी सीट शेयरिंग

बैठक में यह भी तय हुआ कि मंगलवार या बुधवार (23 या 24 दिसंबर) की दोपहर तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी.